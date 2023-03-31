【每周特色存息】3個月定存 教你賺走$9,000 夠儲兩張來回機票 收息攻略 20:30 2023/03/31 分享： 分享： 定期存款都有「短加長減」，銀行瘋搶短期資金，3個月存期隨時更高息，教你如何短期賺走$9,000，夠兩個人來回日本機票。 ET至高息 【每周特色存息】3個月定存 教你賺走$9,000 夠儲兩張來回機票 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 今日 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 【定期存款】12個月最高4.8厘 港元最高3.8厘（3月31日更新） 今日 【定期存款】12個月最高4.8厘 港元最高3.8厘（3月31日更新） 用50萬元做定期存款 最多收息$19,000 11銀行短存期更高息 （3月31日更新） 今日 用50萬元做定期存款 最多收息$19,000 11銀行短存期更高息 （3月31日更新） 【定期存款】6個月存期大比併 最高3.7厘 愈高息門檻愈高 大戶激賺5.5萬元 今日 【定期存款】6個月存期大比併 最高3.7厘 愈高息門檻愈高 大戶激賺5.5萬元 定期存款2023 月尾竟有兩銀行加存息？滙豐減息 4大銀行哪間佔優？（附10厘高息本月到期表） 今日 定期存款2023 月尾竟有兩銀行加存息？滙豐減息 4大銀行哪間佔優？（附10厘高息本月到期表） 銀行 收息產品 港元定期存款 機票 日本 定期存款