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【日本好去處】立山黑部開山 20米高雪壁親手鏟 觀景台賞劍岳絕景

精明消費 15:00 2023/04/02

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日本富山縣最受歡迎的觀光景點之一立山黑部，將於2023年4月15日開山，適逢雪之大谷Walk活動30周年，特別新增了兩個特備活動，包括親手使用雪鏟挖掘通道，以及於周末限定的立山雪Terrace觀景平台，去日本旅行絕對不能錯過這盛事。

2023立山黑部雪之大谷節定於今年4月15日至5月21日，於立山黑部阿爾卑斯山脈路綫的立山室堂地區舉行，這個豪雪地帶最高有達20米的積雪，經過除雪工作後形成一幅巨型雪壁，極為壯觀。

雪之大谷Walk 30周年紀念，除了可以走入雪走廊中，亦能親手用雪鏟挖掘雪壁，開設新通道，因為冰雪甚為堅固，不會崩塌。另一個全新活動為立山雪Terrace觀光平台，只於星期六日開放，設有枱椅供遊客欣賞立山連峰及富山平野的美景。

於5月7日前，更有期間限定的Panorama Road，可在雪之大谷的外圍登上遊步道，觀看著名山峰劍岳，是春天獨有的絕景，另外還有雪之Pocket、雪之Tunnel等打卡位。5月22日至6月25日則是第二部分的初夏活動，有溶雪後的三巡池可以觀賞以及其他活動。

今年山上交通票價又再加價，平均加幅比去年高15%，由長野到室堂並於當山離開，單程票價成人為15,270日圓（約913港元），長野來回室堂為18,500日圓（約1,106港元），詳細價錢可於官網查詢，網上購票於3月30日正式開售。

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2023立山黑部雪之大谷節

網址：www.alpen-route.com

作者：張頌婷

責任編輯：陳家昌

    點擊圖片放大

【原文：日本立山黑部4月15日開山 新增鏟雪活動及觀景平台（收費文章）】

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