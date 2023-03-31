【消費券2023】商場優惠懶人包 日賞逾$10,000／買滿$500送$50美食券

4月份消費券來襲，全港不同商場都響應推出不同優惠，正準備計劃如何購物同時節省更多，可以留意新地旗下廣場4月1日起有商場豪派合並價值$2000萬的電子消費券，如果用消費卷購物更可獲取額外獎賞，消費完記得領取才可享受優惠，即看下列整合全港近20間商場消費優惠懶人包。(3月31日更新)

1.新城市廣場XHomeSquare 日賞逾$10,000商場電子禮券

新城市廣場與HomeSquare聯手推出消費券早鳥優惠，由4月1日起一連兩個月派發逾2千萬元商場電子禮券。

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新城市廣場方面，由4月1日起以電子貨幣消費滿指定金額即可獲逾$7,000電子禮券，凡透過6大消費券平台付款購物，即可額外獲得$50 Play Park 玩樂電子禮券。

2.YOHO MALL 單日最高獲HK$810回贈

YOHO MALL加推「日日購物賞」 至4月30日，日日購物，日日有賞！The Point 會員以電子貨幣消費滿HK$1,000即賞HK$50電子贈券。

而消費券首發當天（即4月16日）起更加推額外2重獎賞：以電子貨幣消費滿HK$4,500即賞HK$300 YOHO MALL 電子贈券套裝；

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以指定信用卡消費滿HK$9,000，除HK$360 Point Dollar外，YOHO MALL 更獨家額外加碼賞HK$100新地商場贈券，多買多賞，單日回贈最高獲可達HK$810 。

獎賞1：The Point 會員於YOHO MALL憑即日於最少2間商戶以電子貨幣消費滿HK$1,000，即賞HK$50商場電子購物禮券。

獎賞2：The Point 會員於YOHO MALL憑即日於最少2間商戶以電子貨幣消費滿HK$4,500，即賞HK$300商場電子購物禮券。

獎賞3：The Point 會員於YOHO MALL憑即日於最多3間商戶及以恒生信用卡累積消費滿HK$9,000，即賞額外HK$100新地商場贈券、HK$360 Point Dollar及2次參加大抽獎機會嬴取新型號電動車。

推廣期:即日起至2023年4月30日

3.大埔新達廣場、荃灣廣場 高達750電子贈券獎賞

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大埔新達廣場亦特別推出「火熱消費賞」，贈高達450元消費獎賞。此外，近年進駐了多間本地原創品牌的荃灣廣場，4月1日至5月7日期間推出「消費Power Up! 」，於指定日子可獲得750元電子贈券，詳情看下文:

【消費券2023】兩大商場推出消費賞活動 荃灣廣場最高可享$750電子禮券

5.置富Malls 12大商場 最高可獲$500美食禮券

由4月7日起，置富Malls旗下12大商場+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場、都會駅、置富都會、麗港城商場、城中薈、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈和荃薈，推出「購物獎上獎」活動，於推廣期內任何同一商場內於兩間不同商戶，以電子貨幣消費滿指定金額即可獲最高$500美食禮券，而周六、日及公眾假期更可獲最高$50額外獎賞，兼同時賺取會員積分。商場消費金額可獲贈美食禮券星期六、日及公眾假期消費額外奬。

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不少人喜歡的卡通版恐龍、造型超可愛的「吃貨恐龍」來襲香港，亦到訪上述其中三間商場。更有超可愛的限時打卡位及購物優惠，更多消費攻略即點下文查看:

吃貨恐龍「襲港」 3大商場必到打卡位 指定消費送主題行李牌/收納袋 扭蛋抽獎、高達$550美食券

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