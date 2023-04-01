港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）

深圳臨近香港，成為不少港人北上遊玩或居住的首選地，很多老年人更選擇前往深圳定居養老。近年，深圳政府推出很多惠及老年人的政策，其中「智慧養老頤年卡」更為長者提供了醫療、交通、美食和娛樂優惠，在内地居住的年滿60歲港澳居民也可申請。

什麽是頤年卡？

頤年卡是深圳市民政局委托平安銀行、中國建設銀行和中國工商銀行發行的政府養老服務電子身份憑證卡。集身份識別、敬老優待、政策性津貼發放、金融借記賬戶、深圳通等多功能於一體的聯名金融IC卡。

頤年卡適用人群

凡在深圳市居住且年滿60周歲人士，包含港澳台人士，均可申請辦理。

頤年卡可享受權益

1. 免費乘坐市內公交及軌道交通

2. 免費進入市政公園及政府投資的旅遊景點

3. 免費進入全市各個文化場所

4. 免費或者優惠使用全市公共體育館

5. 享受長者飯堂補貼、優惠

6. 享受高齡津貼（需按規定申請）

7. 享受居家養老服務補助

8. 全市各醫療機構看病，享受優先視窗和通道服務

9. 按照有關規定享受公證費、律師費減免，優先獲得法律援助機構免費法律援助等

10. 個性化專屬金融服務

頤年卡辦理資料

頤年卡申請有效身份證件，以下任何一種均可︰

1. 國内二代居民身份證

2. 香港、澳門特別行政區居民的港澳居民往來内地通行證或中華人民共和國港澳居民居住證

3. 台灣地區居民為台灣居民來往大陸通行證或中華人民共和國台灣居民居住證

如果通過網上申請頤年卡，需要持有内地手機號碼，可能還會被索要住址證明，最好提前準備。有關住址證明及具體要求，詳情可向上述3間銀行客服查詢，或於申請時諮詢分行職員。

頤年卡申請流程

現時一共有4種途徑申請頤年卡：

1. 網上辦理

以平安銀行為例，用i深圳APP辦理步驟如下：

在主頁面選擇「辦事」

選擇「個人辦事」- 「養老」

選擇「智慧養老頤年卡」 ▼ 點擊圖片放大

其次，也可以選擇直接掃描二維碼辦理：

平安銀行頤年卡申請頁面

▼ 點擊圖片放大

中國建設銀行頤年卡申請頁面

▼ 點擊圖片放大

2. 現場辦理

本人攜帶身份證和手機到銀行營業網點現場辦理，即時領卡和激活。（目前深圳市所有平安銀行營業網點、中國建設銀行八卦嶺支行以及中國工商銀行部分網點支持頤年卡辦卡服務）

要注意，在前往現場辦理之前，記住要預約，未預約不受理。通過「深圳民政」微信公眾號、「平安銀行深圳分行」微信公眾號、「平安口袋銀行」APP等入口，線上填報開卡資料後，選擇「網點辦理」。預約成功後，務必持本人身份證和手機按預約時段前往指定網點辦理。

以「平安銀行深圳分行」微信公眾號為例，預約步驟如下：

進入公眾號頁面選擇「個人客戶」-「頤年卡申請」

勾選協議後點擊「同意協議並繼續」

填寫個人資料 ▼ 點擊圖片放大

資料采集完後，可以選擇去銀行門店辦卡，按照預約時間前往即可。

3. 社區集中辦理

各區民政局組織指導社區工作站設立社區集中受理辦卡活動日，由平安銀行工作人員進駐社區，為長者提供辦卡服務。老年人在社區現場提交資料、拍攝照片後，便可在家等待銀行通知，銀行製卡後會再次進入社區送卡發卡並辦理激活手續。

4. 預約上門辦理

對於行動不便、卧病在床在院的長者，可聯繫所在社區，預約銀行上門辦理。

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