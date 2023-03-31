【自願醫保】33%受保人為年輕人 個性化產品增強保障

三月初香港全數解除因疫情而實施的社交距離措施，市民終於可以除下口罩，呼吸真正的生活氣息。要說疫情帶來的變化，必定會想到數碼科技的普及：從網上工作學習，到家中長輩由談「智能」色變至「安心出行」運用自如，疫情已過，但科技的影響力將持續深化。

結合數碼及實體提升健康意識

保險公司也在善用數碼科技，與大眾互動，提供更豐富多元的生活體驗。結合線上及線下活動，市民在同一個保險公司的平台上，就可暢談飲食、音樂及運動，獲得保險資訊外，亦可享受更多生活樂趣。

隨著港人健康意識提高，愈來愈多人建立運動習慣，保險公司也鼓勵大眾積極投入運動熱潮，舉辦或贊助運動體驗活動及比賽，又以受歡迎的組合MIRROR作為代言人，線上線下與大眾一同參與健身挑戰，令運動變得更富有趣味，配合音樂及健康飲食相關的活動，提升大眾對於醫療保障的關注。

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個性化自願醫保增強保障

市面上的醫療保障產品選擇繁多，近年來，可享政府扣稅的自願醫保計劃愈來愈受年輕人歡迎。據去年三月底的統計顯示，自願醫保計劃其中逾半（53%）受保人為40歲以下人士，約三分之一（33%）更為30歲以下1。此外，子女為父母購買自願醫保亦具資格享有扣稅優惠2。

有見自願醫保在香港日漸普及，保險業界亦致力創新產品，不斷擴大保障範圍和增加產品靈活性。例如提升每年保障限額及終身保障限額，就個別保障項目甚至不設終身保障上限，協助客戶及其家人為未來可能高漲的醫療費用及早作準備。此外亦提供不少額外保障3，例如為中風患者提供度身訂造的復康服務；更擴大自付費選項，並就較常見的種指定危疾免除自付費4，讓客戶以相宜的保費獲得更大額度的保障，填補他們現有公司團體或個人醫保的缺口。

多角度互動了解自身需求

自願醫保計劃的產品創新，目標是讓客戶按照個人預算享有更全面的醫療保障。說到個人化，在數碼化的時代，保險公司與客戶的互動也更變得更個性化了。保險公司可在自創的生活體驗平台上，透過各種互動，深入了解客戶的需要。此外，人工智能技術亦有助完善投保過程，例如透過線上諮詢及健康風險評估了解客戶的需求，提供完善的醫療保障方案。

保險是一個與時並進的行業，無論是產品的創新還是與客戶互動交流，我們都要不斷發揮創意，更周全地滿足客戶的需要和期望。

1 見香港特別行政區政府2022年9月2日新聞公報：《自願醫保計劃保單數目突破百萬》

2如您是香港納稅人，並為自己及指明親屬投保，您就每名受保人每課稅年度或可就您已繳付的保費享獲免稅額高達8,000港元。稅務扣減受限於香港特別行政區稅務局不時的最新政策及條例。

3此保障／服務為自選性質，並不屬於自願醫保認可產品。

4豁免自付費中的「指定危疾之全額賠償 ‒ 豁免自付費」 不適用於任何所選取的自付費選項為零元（$0）之保單。

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