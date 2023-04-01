【復活節2023】台灣8大秘境之一 北海岸「抹茶地毯」石槽

上月台灣開關讓港人自由行，加上復活節假期來臨，plan一下去台灣食買玩最啱時機。要「季節限定」景點，推介往北海岸的老梅綠石槽，一大片的海藻覆蓋岩岸，煞是壯觀，難怪連CNN也推選它為台灣8大秘境之一。

還有少不了台北最就腳的陽明山，現海芋委婉綻放，如此蒼翠與純白遙接相映，為台灣迎來櫻花過後的另一抹春色。

台北的春季想到海邊走走，北海岸老梅可說是不二之選，皆因3至5月，這裏的石槽被大片海藻附着，放眼綠意濃潤，故有「抹茶地毯」之譽，也是全台鮮見的特殊景觀，光看相片已想飛身前往。

賞綠石槽 兼訪漁港擦海鮮

石槽指的是礁岩因為受到海蝕影響而呈現一條條如同溝槽的地形，每年春天東北季風吹起，海風伴隨海浪，會讓石槽表面附生石蓴、海髮絲等藻類植物。記者到達這北海岸景點，沿沙灘漸漸走近，長達兩公里的綠地毯悠然入目，配着滾滾浪花拍擊，極具氣勢。石槽也各具形態，由長條形到弧綫都有，凹下去的水窪則如鏡子般明淨，相當漂亮。

初夏天氣轉熱時，海藻便會漸次白化而慢慢消失。來老梅賞綠石槽時，要特別留意只能佇足沙灘位置、別腳踏綠石槽，好讓限時的美景延續更長的觀賞時間。

看完綠石槽，走約20分鐘就可到富基漁港。它本是一處小漁村，因應地形所開發的小型漁港，捕撈漁獲供應地方所需，並以盛產花蟹聞名，其他的魚蝦、蚌、龍蝦、墨魚等等也不少。

這裏有數十檔海鮮檔，不僅可現場挑選，另一區還可代客烹煮，如一隻大花枝一斤550新台幣（141港元）、大龍蝦1斤1,300新台幣（330港元）、一袋鮮蚵150新台幣（40港元）等，價格實惠，加工的話一道菜約100至250新台幣（25至64港元）不等，濃濃的漁港風情，大啖龍蝦也快意無限。

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老梅綠石槽

交通：乘捷運至淡水站，2號出口出站，再轉搭公車862、863、877號於老梅站下車，再步行約10分鐘可達。

陽明山 純白壯麗海芋季

每年的3到4月也是陽明山竹子湖的海芋季，是陽明山極具代表性的花季，總是吸引着大批人潮，之後就有繡球花接力登場，美不勝收。

竹子湖在台灣日治時曾是蓬萊米的發源地，到了70年代初才引進象徵純潔的白色海芋，如今已成為了全台灣最大的海芋田。年產台灣8成的海芋，而大部分的花田都開放給遊客參觀，甚至可親自下田採海芋，成為景點的熱門活動之一。

區內的海芋園，中間有河畔環狀步道相接，各設置不同的打卡位，如鞦韆架、玻璃小屋等，入園費約100新台幣（26港元）。造訪的展昇海芋園，我反而覷準它地勢平坦，海芋田清綺出塵，背後的山巒拍出來倍有層次，入場券還可折換6支海芋，拿回家裝點家居也不俗。

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小油坑火山噴氣奇觀

另一處則是「苗榜海芋花園餐廳」，除了有海芋田，這裏還植有日本槭樹，3月份開出一片艷紅，與海芋互相點綴。這邊除了有南瓜馬車借景、木棧平台可以拍照外，還能嘗嘗山中美味佳餚，如清蒸鮮魚、山蘇、碧玉鮮菇等，特別推介白斬雞，肉質鮮嫩，帶不同的朋友來訪都對此雞讚不絕口，值得捧場。

從竹子湖乘巴士約10分鐘，還可順道一訪小油坑。小油坑是一個後火山的景觀地形，地底下殘留的熱能不停加熱，氣體累積壓力，使得噴氣孔整年有高溫的硫氣與蒸氣噴出，儼如蒸爐一樣，氣勢一流。

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展昇海芋園（陽明山竹子湖海芋大道）

地址：台北市北投區竹子湖路54-1號

電話：0928-829715

苗榜海芋花園餐廳

地址：台北市北投區竹子湖路56-7號

收費：入園費每人150新台幣，但可折換100新台幣餐券

時間：10am - 7:30pm

交通：捷運北投站出發，乘搭公車小9（小巴）、129直達竹子湖

旅遊 Info

簽證：台灣已於2月20日讓港澳人士以自由行入境，而入境前必須先申請入台證，可透過內政部移民署於網上申辦：coa.immigration.gov.tw/coa-frontend/overseas-honk-macao。

機票：香港往返台北3月份價格，中華航空2,019元起、長榮航空2,063元起（均連稅及燃油附加費）。

台灣防疫要求：www.cdc.gov.tw

貨幣：1港元兌3.9新台幣官網：台灣交通部觀光局（www.taiwan.net.tw）

作者：馮柏偉

責任編輯：張頌婷

【原文：復活節台灣旅遊提案 訪秘境北海岸 抹茶地毯石槽 （收費文章）】

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