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「有錢就唔使愁」？家庭理財有共識才能愈快樂

博客 13:30 2023/03/31

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最近，《美國國家科學院院刊》發表了一份關於「滿足感與金錢關係」的研究，引來了不少討論聲音，全因研究內容肯定了金錢對快樂帶來的正面影響，在人類追求快樂的範疇上可謂新的啟發。

研究共請來33,391位18至65歲的在職成年人。他們居住在美國，年齡中位數為33歲，家庭年收入中位數則為8.5萬美元。調查顯示，研究對象的滿足感會隨年收入增加而上升，當年收入超過10萬美元後，滿足感甚至會加速提升。研究人員表示，這種「愈有錢愈快樂」的現象持續反映，直到年收入達50萬美元時仍然適用。

這樣看來，研究結果似乎和現今香港主流思想互相呼應。

用錢真可買快樂？

香港人總愛笑言「用錢買快樂」、「有錢就唔使愁」，筆者在帶領理財教育活動時，也不時聽到參加者坦言學習理財，是為了增加收入來處理各種開支。

生活開支固然是令人煩惱的欄目，維繫一個家庭的費用比想像中更為龐大。要當一個負責任的家庭成員，確保穩健的財政管理的確是不可或缺的。然而，大多數人都忽略了一點：所謂好的生活水平，對每個家庭、甚至每個成員而言都可以很不一樣。

多少香港人口中說努力賺錢向快樂前進，但當被問及甚麼能讓他們感到快樂時，卻顯得一臉茫然？

與家人坦誠講金也是講心

筆者有一位朋友，從社工學系畢業後選擇了投身動物保護機構。全職社工與全職動保人員比較，年收入相差可接近一倍。然而友人卻和家人早有共識，認為「人工係低啲，但我要咁多錢做咩？夠洗咪得囉！」一番說話令我至今仍印象深刻。

如今，她仍於同一間動保機構工作，全心為自己的理想打拼。這都歸功於她和家人在家庭收支管理上一直坦誠溝通，使他們對生活水平的追求能一直同步、共同進退。金錢增長未必能帶來快樂和良好的家庭關係，而幸福的家庭貴乎於成員們互相尊重及珍惜，因此誰也不應恣意將個人的標準及界線加諸於他人身上。

世人每每費盡心思為快樂作定義，往往將金錢多寡和快樂與否掛鉤，卻不知道快樂有時是源自心靈滿足。文首提及的研究，其實也說出了另一個重點：要讓財富增長與快樂指數成正比，首先要擁有一定的幸福感水平。當你的執著和哀愁不能用錢處理，縱使年收入再高，都無法令你感到富足和快樂。

正閱讀此文章的你，可曾與家人作家庭收支管理溝通？對於自己的理財態度和價值觀，認知又有多少？如果你和家人曾經、甚或仍然受家庭財政管理的看法各執一詞，不妨到本中心網站查看更多有關理財與家庭關係的文章。

當一家人面對金錢問題能坦誠溝通、積極了解彼此的想法，自然能朝著更好的家庭狀況前進。

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撰文 : 劉倩燕 香港家庭福利會理財教育中心認可理財社會工作員

欄名 : 從心學理財

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