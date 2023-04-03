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MCL戲院以PPS付款買1送1 崇光百貨ARMANI 所有貨品3折

精明消費 07:30 2023/04/03

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. MCL戲院：以PPS付款 買星期日戲票 買1送1

即日起至5月7日，以PPS於MCL戲院網站購買指定星期日之2D正價戲票可享買一送一優惠。優惠僅適用於2023年4月2日、4月9日、4月16日、4月30日及5月7日放映之電影場次。另外，PPS在其他日子購買戲票都有9折。

MCL戲院網站：按此

    點擊圖片放大

2. 崇光百貨：ARMANI Sale 所有貨品3折

即日起至4月3日，ARMANI SALE全場貨品3折，購買2件可享額外9折，選夠5件即獲額外8折。

地址：崇光銅鑼灣店21/F崇光宴會廳

    點擊圖片放大

3. 惠康：至慳至抵價

即日起至4月6日，惠康進行至慳至抵優惠，期精選貨品有金象牌香米丶李錦記蠔油丶Häagen-Dazs雪糕丶凍餃子/雲吞/點心/湯圓/酥餅丶長城牌/天壇牌/高雲午餐肉丶威斯比/樂事/品客筒裝薯片丶盒裝雞蛋/鮮牛奶/奶類製品/冷凍飲品/豆品丶禾富巴斯黃牌系列紅/白酒/汽酒丶維達衛生紙等等。

    點擊圖片放大
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撰文：hket小編

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