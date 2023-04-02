【好去處】中環正宗葡菜餐館 推5道紅蝦菜式　帶你飽嚐異國滋味

中環一直雲集不少別具特色的歐洲餐廳，其中以「真正葡萄牙人味道」為宗旨的葡萄牙餐廳Casa Lisboa Gastronomia Portuguesa，開業14年來一直由葡萄牙土生土長的葡籍主廚親自主理，誠意十足。在這個春暖花開之際，正是大啖葡萄牙紅蝦的好時節，喜愛蝦肉鮮香味濃的老饗們，不妨就來品嘗一頓歐洲風味的海鮮全餐。

餐廳現任總廚Rodolfo Vicente出生於葡萄牙中部城市Turquel，這次他以海鮮為素材創作出全新的葡萄牙菜式，從葡萄牙搜羅當地人熱愛的葡萄牙紅蝦，製作出5道紅蝦菜式，利用紅蝦這種矜貴而美味的地道食材，展示出葡萄牙菜系的各種美味佳餚和飲食文化。

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率先出場的一道菜式─葡萄牙紅蝦他他配傳統Gaspacho番茄湯汁，啟發自葡萄牙傳統夏日凍湯菜式「Gaspacho Alentejano」，是一款利用番茄、燈籠椒、青瓜、蒜頭、洋葱、麵包和橄欖油等素材製作的清新湯品。主廚亦利用肉質鮮嫩、味道濃郁的葡萄牙紅蝦製成新鮮他他，下層是切成小顆粒的番茄、青瓜和洋葱，還特別加入青蘋果和哈密瓜，為菜式的鮮甜提味不少，帶出夏日色彩。上菜時侍應會在客人面前將Gaspacho Alentejano凍湯倒入，巧妙地將這道傳統湯品轉化為菜式醬汁，為餐飲體驗增加新鮮感。

第二道紅蝦主題菜式─葡萄牙紅蝦Francesinha三文治，賣相更是別致，靈感來自傳統三文治菜式Francesinha，一般做法是以麵包夾上牛肉及煙肉，面層再放上煎蛋、芝士，最後淋上以啤酒及肉熬製而成的濃郁醬汁，搭配薯條享用。餐廳將這道傳統菜式升級，以葡萄牙紅蝦來製作，同時改用海鮮和啤酒來熬製濃郁醬汁，上菜時再在食客面前淋上醬汁，傳承同時立新，極富創意。

新菜式中不得不提的自然是極具分量及鮮味的海鮮大雜燴，以葡萄牙傳統銅器皿Cataplana烹煮並奉客，別具風味。將葡萄牙紅蝦、龍蝦、黑鱈魚、蝦、蜆及青口逐一放進形狀像飛碟的銅器鍋，加水後蓋上鍋蓋，以慢火烹煮15分鐘。密封式設計讓海鮮的鮮味及水份鎖緊鍋中，配上呈橙色帶微辣的湯汁，味道惹味又獨特。

還有這道紅蝦煎帶子海鮮飯，總廚Rodolfo依照葡萄牙的傳統海鮮飯製法，以大量蟹、蝦、龍蝦及蜘蛛蟹自家熬製海鮮濃湯，再混入紅椒、番茄等蔬菜烹調成濃厚醬汁，再加入生米煮成海鮮飯，面層鋪上煎帶子及來自葡萄牙的紅蝦，賣相吸引。

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Info

Casa Lisboa Gastronomia Portuguesa

地址：中環雲咸街63號巴力大廈2樓

電話：2905 1168

營業時間：周一至五12nn - 3pm、6pm - 11pm

周六、日11:30am - 3:30pm、6pm - 11pm

作者：王嵐

責任編輯：招美寶

【原文：中環正宗葡菜餐館Casa Lisboa 推出葡萄牙紅蝦菜式（收費文章）】

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