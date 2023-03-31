Atome撤港 蘋果推出Apple Pay Later 究竟「先買後付」有無市場需求？

隨著消費券即將發放，不少商戶都磨拳擦掌準備搶攻這個消費旺季。不過，對於進軍香港不足三年的先買後付服務供應商Atome而言，香港市場似乎是雞肋，因為公司宣佈所有服務將於今日終止，而所有服務則會於五月底結束。這一家來自新加坡的金融科技企業，原本希望趁著網購熱潮來大推免息分三期的分期計劃，但結果不敵一眾本地信用卡，可謂㨂錯市場了。

Atome最近通知合作的商戶，全面評估市場表現和未來前景等方面後，決定暫時撤出香港市場，3月底是Atome最後交易日，平台將於5月底停止運作。Atome方面表示，5月31日前仍可通過平台申請退款，若果交收如常進行，平台在5月31日後仍會為商戶發出退款退費的發票。

可分三期付款

Atome把用戶的消費攤分三期支付，首次付款時只需支付商品三分之一的價格；第二期費用將於30天後收取，第三期於再下一個月收取。

薑餅人也曾經用過Atome分期服務，購買小米網店上的商品。只要結賬時選擇Atome，就會自動連往Atome app登入後，便可以分三期付款。

各項競爭力均不及信用卡

其實Atome在信用卡滲透率高的香港市場，生存空間實在有限。一來香港人不喜歡孭住條數，二來信用卡在大部分商戶都有免息分期，只要不積存卡數便真正做到免息分期。若要比Fintech，薑餅人認為Mox更為領先，只要通過審批便能夠做到即開戶即用。Atome開戶還要綁定信用咭，可見Atome其實競爭力也有限。

對消費者而言，有得選擇分期當然好，但大前提要有消費信心。這些年受疫情影響，大家都不敢胡亂消費，加上政府有消費券，這些分期計劃看上去似乎並不吸引。當然對沒有信用卡的用戶仍然是聊勝於無。

不過Atome據報在新加坡是有錢賺的，那當地的消費習慣與香港有何大分別，就要傳媒去發掘了。

蘋果亦推先買後付 月供計劃更吸引香港

不過，對大額消費而言，分期付款仍然是必要的搶客工具。一部智能電話動輒過萬元，要一筆過付款也有點肉痛。美國蘋果公司也開始在美國推出先買後付分期計劃。

Apple Pay Later允許用戶將款項拆分為四期，在六週內分期支付，並且沒有任何利息或手續費。Apple Pay 用戶可以透過該服務申請50至1,000美元的貸款額度，無論是實體商家或者應用程式內的消費都可以分期付款。

這項服務若來到香港又有沒有賣點呢？Apple Pay Later似乎針對小額交易，若買50美元也要分期，那不如一筆過付款好了。若要針對果迷的需求，Apple Pay推出月供iPhone/iPad/Mac計劃似乎更具吸引力！用家在簡單審批後，以月供價拿走蘋果產品，這是多麼的愉快呢。我作為果迷也希望相關服務能快點在港推出呢。

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