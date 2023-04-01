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經典懷舊Live Show餐廳 空中花園及K房逾5,000呎 黑膠碟主題風格料理

精明消費 13:00 2023/04/01

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想聽著現場音樂用餐，以為只有到酒吧才有機會? 香港80年代就有不少歌舞廳，邊現場本地歌唱、邊品嚐精緻食物，實在是懷舊至佳享受，如今再掀起熱潮。隨着疫情減退，娛樂及表演行業再度蓬勃，於98年開業的經典Live Show餐廳，亦自2006年闊別後再度回歸灣仔， 此Live House設有專業音響舞台給樂隊及音樂人演出，更有巨型LED大屏幕及燈光等配套，邊吃飯、邊享受各式藝術表演，氣氛十足。

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再有駐場樂隊和歌手 比舊店大兩倍

不少本地樂迷都知的City Dancer Grill & Live Music Bar，以往有駐場樂隊和歌手表演，任賢齊、張震嶽、伍佰、林曉培、鍾鎮濤、梁漢文、夏韶聲等知名歌手都曾經來踏台板，事隔17年後，在灣仔區捲土重來，由從事專業音響舞台工程的餐廳創辦人Vincent夥拍歌手漢陽經營，餐廳連天台花園及獨立卡拉OK房，總面積有5,000多呎，比舊店大兩倍。

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逢周一至六晚9點半後有駐場歌手及樂隊現場演唱，其餘時間則播放店主精選的歌曲。支持本地音樂人的不妨來一看，更有包場搞活動的選擇，剛剛唱作歌手細貓應智越就在這裏舉辦出道3周年慶祝活動。

前Grand Hyatt酒店廚師

前Grand Hyatt酒店廚師主理，其中可以試吃西班牙豬腩香辣芒果莎莎薄餅，豬腩前後花上3日醃製、以130度的橄欖油和菜油浸煮3.5小時的、晚市套餐前菜精緻悅目，都是心機之作。晚餐甜品放在黑膠唱機內奉客，非常吸睛。酒名及創作靈感也源自歌曲，呼應Live Music House主題。

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City Dancer Grill & Live Music Bar

地址：灣仔灣仔道232號恒匯中心30樓及空中花園

電話：2833 9190

營業時間：周日至周三11:30am-凌晨2am、

周四至周六11:30am-凌晨4am

備註：4:30pm-7:30pm Happy Hour啤酒買一送一、6pm-9:30pm為晚餐時段

每逢星期一至六晚 9:30pm 後有歌手及樂隊現場演唱。

作者：周浩

責任編輯：招美寶

【原文:經典Live Show餐廳 回歸 酒店大廚主理美食 (收費文章)】(節錄)


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