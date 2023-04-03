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報復式旅行＋外匯低水　花旗：2月日圓兌換次數首超美元

基金新聞 13:30 2023/04/03

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香港踏上復常之路，港人紛紛「報復式」旅行，加上美元強勢衝擊匯市，兌換外幣的需求持續向上。花旗銀行財富管理業務主管蔡惠琳接受本網訪問時指出，單計2023年2月份，Citibank客戶兌換日圓的交易次數跑贏「長勝將軍」美元，同時拋離排行第三的英鎊一倍。蔡惠琳表示，儘管無法確定客戶兌換外幣的實際用處，不論用於出國旅遊或是投資炒賣，認為美元兌日圓的牌價處於近年低位，相信不少趁低吸納的投資者也有「斬獲」。

花旗銀行於2019年首推Citibank Global Wallet，不久後就受到新冠疫情衝擊，直至近月才趁步恢復。根據該行數據，2023年首兩個月，使用Citibank Global Wallet（包括簽賬及自動櫃員機提款）的月均交易金額，較2022年上升50%。蔡惠琳指出，即使去年受到「封關」影響，旅遊使用外幣消費的機會大減，但觀察到不少客戶選用相關的扣賬卡作網購及交學費等用途。

她又指出，在美國持續近半年的加息周期下，推高不少債券的收益率，而高質國債現價低水，認為中短期的高評級債券可看高一線。針對該行客戶，她稱近期出現「越買越長期」的現象。2023年首季，10年期或以上的長期國債佔整體認購金額45%，大部分為國債；企業債券佔三分之一。

該行新近推Citi Mobile App債券投資平台，共有約400隻債券在架上。平台有預設主題（目前為暢銷債券、新發行債券、短年期投資級別債券、政府債券），亦提供篩選功能，利用15個選項搜尋心儀債券，當中包括風險評級、買入價格、信用評級、貨幣、票息種類、行業等。

至於股票市場方面，蔡惠琳表示，雖然今年首兩個月的月均交投量，與去年第四季月均表現相若，但客戶每單交易金額平均增長13%。她重申花旗對股市的預期，恒指上半年目標24000點，全年料可重上25000點；滬深300指數今年上半年有望升到4500點，全年目標4650點。


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