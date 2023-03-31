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管理費現可用Visa繳付！一文看清 各物管公司支援哪些電子支付渠道

精明消費 17:14 2023/03/31

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電子支付巨頭Visa近日與物管公司達成合作，令住戶可用Visa卡在線支付物業管理費，並推出限時優惠吸引顧客。現在，除傳統的支票、轉數快（FPS）、銀行自動轉賬、電子賬單及繳費服務（EBPP）、繳費靈（PPS）之外，管理費還可使用Alipay HK，WeChat Pay HK，Mastercard卡和Visa卡4種電子支付方式繳納。

Alipay HK

若物管公司支援Alipay HK繳費，住戶可登入AlipayHK流動應用程式，選擇「繳費服務」，在搜尋列輸入大廈名稱，或按地區分類查找大廈，然後輸入賬戶號碼，連結賬單後即可進行繳費或啟用自動付款服務。

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WeChat Pay HK

如果所在屋苑的物管接入WeChat Pay HK，操作也與Alipay HK類似，可進入「服務」一欄，選擇「生活繳費」，點擊「物業管理費」，搜尋屋苑/大廈名稱（亦可按地區查找）、輸入賬戶號碼登記及繳交物業管理費。

    點擊圖片放大
    +3
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Visa/Mastercard

至於Visa卡或Mastercard卡，一般則需安裝物管公司的手機應用程式，綁定相關銀行卡繳費。

    點擊圖片放大

下圖盤點本港幾間大型物管公司的電子支付渠道，圖中可見，一些物管公司同時接受多種電子支付方式，Alipay HK覆蓋的屋苑範圍最廣，不僅康業、港基等港資地產集團旗下物管均有接入，仲量聯行、佳定等外資物管亦都支持。

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