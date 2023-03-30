淘寶連人造衛星都有？ 最平200萬人仔有找 太空自拍服務+參與現場發射

人造衛星功能之強大不用說，商機更是無可限量。Elon Mask的Space X 憑著Starlink衛星，提供連接網絡的服務，即使身處沒有網絡覆蓋的地方，只要在地上裝「天線」就能上網，不過部分地區每月收取近一千五百港元的收費，一次性安裝費更高達近港元五千，假如自己買一個人造衛星又如何?繼3年前在淘寶直播間可以買火箭後，現在可以連衛星都有賣，不過就主要用於教育領域，200多萬元就能買到一個。

從淘寶可見「中國航天太空上新」商戶淘寶店上架3款商用衛星，最平為200萬元人民幣起，最貴高達300萬元人民幣，由首家商用衛星工廠「九天微星唐山衛星工廠」發售，據悉是首次有航天衛星通過電商平台直接大眾銷售。

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價錢最便宜的迷你立方體衛星

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價錢最便宜的一顆1U立方星，是一個10cm的立方體，有著如「魔方」一般的大小，重量僅1.5kg，領取3元優惠券後，售價¥1999997(原價200萬)。據淘寶介紹，1U立方星可謂「麻雀雖小，五臟俱全」衛星上裝配有太空攝像頭、磁力矩器、太陽能板等。更可以合併組合使用，實現2U、3U至12U等機體，擴充更多功能，可供校園衛星測控分站接收衛星信號、實時監測衛星在軌數據，學生還可以操控衛星遙控拍照等。

把你的名字送上太空

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雖然普遍人不能親身上太空，但仍有不少人希望把自己的姓名發射星空。 「把你的名字送上火星」，透過電子光束技術把名字超級迷你地刻進矽晶片，再透過衛星送上火星活動累計超過3000萬人登記，如今淘寶買衛星設的「增值服務」，更有為衛星冠名、及星上銘刻公司LOGO或個人姓名的服務，另有參與現場發射的機會，相信會令不少太空迷瘋狂。

隔空實現「太空自拍」

另外，據淘寶頁面介紹，最貴的「九天微星自拍載荷服務」，折合港元約350萬，是包括控制器、顯示屏、自拍杆桿、自拍相機及電纜等部件。

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顯示屏會安裝於衛星表面，再以自拍相機位於顯示屏後上方，當衛星進入太空後，接收經地面測控站發送的用戶圖像信息，顯示屏再顯示用戶上傳的圖像畫面，以地球或太空為背景，拍攝全球獨一無二的太空自拍照。當衛星再次經過地面測控站上空時，會將自拍照轉發至用戶手中，稱之為「全球唯一太空合影」。

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自拍效果示範:

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據報曾是「抖音帶貨一哥」的羅永浩於3月31日會在淘寶直播售賣以上衛星，並打算推出優惠券將價格再壓低，「把衛星價格打下來」，九天微星董事長謝濤表示，望解決「發射衛星燒錢」的問題，透過對衛星的研製流程優化、核心單機國產替代、關鍵技術研發等環節，像生產汽車一般生產衛星，望把幾年內國內衛星價格下降60%。

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