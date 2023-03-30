【先買後付】星企Atome攻港不足3年宣布撤離　「三大病源」導致現時局面

香港趨向無現金化，市面上有各總不同的支付方式，但非每一樣都受消費者歡迎。主打「先買後付（Buy Now Pay Later，簡稱BNPL）」的新加坡初創Atome，攻港不足3年擬宣布撤離。在外國為之盛行的「先買後付」，在香港似乎未能掀起風潮，相信當中有「三大病源」。

1. 金管局稱「先買後付」與私貸無異

相信當中一大原因，是金管局於去年9月就「先買後付」發文，提醒消費者「先買後付」與無抵押私人貸款無異，因此要小心留意有關借貸帶來的風險。此後，市場對「先買後付」的取態便更加小心謹慎。

2. 實際操作不便

監管方面以外，「先買後付」的實際操作方式亦較為不便。香港目前的「先買後付」服務，普遍由第三方金融平台提供。消費者需要在付款以前，把信用卡綁定至相關應用程式，而非直接以信用卡支付；在付款的當刻，消費者需要掃描相關平台的二維碼作確認，情況跟AlipayHK、WeChat Pay HK等電子錢包相似。對於習慣直接使用信用卡，或是使用手機錢包支付的消費者而言，這種支付方式略為麻煩。

3. 分期市場競爭激烈

更值得留意的是，近年不少傳統銀行相繼推出「免息免手續費」簽賬分期優惠，主打3個月的短線還款期。例如滙豐 （00005）、恒生銀行 （00011）、星展銀行甚至是安信信貸等等，「分期戰場」形勢激烈，令「先買後付」較難站穩陣腳。

本網所得資料顯示，Atome近日向商戶發電郵，宣布暫時退出香港市場的決定，同時交代有關結束時間表。根據該電郵，Atome將在明天（31日）接受最後的交易，意味於4月1日起，消費者不能夠透過Atome作「先買後付」；商戶在5月31日前，仍可通過平台申請退款。該電郵沒有詳細交代客戶的「尾數」安排，本網亦就此向Atome查詢相關細節，尚待回覆。

Atome會把消費賬單自動分成3期，在簽賬當天為之第一期，其後每隔30天支付餘下兩次的款項。若以上述電郵為依據，假設在Atome的「交易大限」3月31日簽賬，為期3個月的還款期將於5月31日完結。

■Atome操作畫面介紹■







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