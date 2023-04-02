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【財富自由】29嵗提早退休！ 只用5招 每天都是星期天

退休規劃 09:30 2023/04/02

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美國佛羅里達的Keys夫婦現年約33嵗，卻在29嵗就以微薄薪水實現了財務自由，提早從全職工作中退休。丈夫Steven曾是公立高中教師，妻子Lauren當過營銷經理，但現在他們工作日不再需要早起上班，而是能海灘散步、騎行和遊戲，還能去澳洲長途旅行。秘訣是開源節流、極簡生活、投資理財。

「25倍法則」

他們奉行FIRE (Financial Independence, Retire Early 經濟獨立，提前退休) 。FIRE運動的追隨者常用基於4%安全提款率的「25倍法則」，來確定他們的FI（經濟獨立）數。25倍法則即在退休前存下計劃年度支出25倍的儲蓄，在退休第一年提取投資儲蓄的4%，之後每一年提取根據通脹調整的金額。

節省開支 

Keys一家將年度開支保持在較低水平，認為自己是「節儉的經濟獨立」，習慣將東西用到完全損壞爲止。 

旅行是他們比較昂貴的愛好之一，爲了控制開銷，就以便宜的方式度假。兩人在不動用積蓄的情況下，於夏威夷度過了6個月蜜月；2019年則駕駛一輛改裝廂型車前往全美各大國家公園，要休息時就睡在車後座。

Keys夫婦不會因為吃低價餐而覺得窮困，晚餐常吃素食雞肉和冷凍蔬菜，每盤價格約2.11美元，延續了大學時的生活方式。

支出佔比較大的健康保險，他們會通過美國聯邦政府運營的交易網站Healthcare.gov選購，以享受基於收入的折扣。

這些省錢方法幫他們每年存下了超過50%的收入，有時甚至更多。

開闢副業

Keys夫婦剛畢業時收入不高，年薪起點在3萬美元的中等水平，通過攝影、從事自由職業工作和在eBay上做二手商品交易等副業來增加收入。 

他們的年薪後來提高到了4萬美元，兩年內將每年開支控制在2.2萬美元左右，並將剩餘收入用於投資，從而有了超過10萬美元存款。

極簡生活 精明理財

他們都偏好極簡主義和「乾淨的外表」，很少購物。即使年收入提高到5萬、8萬乃至9萬美元，這對夫婦還是抑制住衝動，沒有換購更高級的汽車。

「你可以將多餘的錢花在你不需要的多餘東西上，也可將這筆錢用作投資。而投資能讓你買到自由，餘生不再需要工作。」Steven說。

起初他們投資了一個有相當費用的主動管理基金，最後選擇將絕大部分資產投入低成本股票和債券市場指數基金。

出租房屋

他們還以7.1萬美元現金在佛羅里達買了一棟房子，從此不再需要交房租。Steven表示，買這套房的目的是，今後若旅行或搬遷，可將它出租賺錢。後來兩人搬到以20.4萬美元現金購買的海灘公寓，就把之前的房子租了出去。去澳洲旅行期間，他們又將海灘公寓以每月3200美元的價格出租。

自由職業賺夠收入

現在，他們沒有完全不再工作，而是從最低限度的自由職業中獲得了足夠收入，以避免動用投資款項。Steven每週約花10小時給前僱主做物理家教。Lauren平均每週工作1小時，為一個客户做社交媒體營銷。

財務自由讓他們有閑暇做任何事，金錢也不再是壓力的來源。Lauren說：當你不必擔心錢的問題時，負擔就會減輕，可以自由自在地生活。

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