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善用「年齡投資法」 決定資產擺位 一學上手「井」字大法 找對投資類別

個人增值 10:45 2023/04/12

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打工仔日捱夜捱，為的就是終有一日有足夠本錢享清福，為享受退休賺多個錢，應付未來或長達幾十年生活開支。不過，單靠「老本」真的足夠？即使退休金再雄厚，始終不會用之不盡，當戶口的錢有出無入，不敢盡情花費享受，日子自然也過得不輕鬆。因此學懂以「年齡投資法」、接人生階段作合適投資，累積資產自製長糧，亦是退休理休的重大一步。

以下介紹三種投資心法，「年齡投資法」按年齡降低投資風險、「向日葵心法」保護核心資產、「井」字大法找對投資類別，這三種投資方法一看上手，教你資產擺位。

1. 兩種年齡投資法  決定股債配置比例

隨著不同年齡的增長，每個人的風險應對能力及偏好亦不一樣。最傳統的60/40股債比例，不一定適合所有人。按著年齡需要做不同的配置，可以應用「年齡投資法」，用100減掉你現時的年齡，得出的數值等於你可以投資多少比例的高風險資產。高風險資產包括股票或股票基金等，餘下的則投資債券等較低風險的資產。以50歲人士為分水嶺，100減50計算下，則投資組合內可以50%是股票、50%是債券。如20歲的年輕人就可以進取得多，參考年齡投資法會採取是80%股票、20%債券的策略，是容易應用的法則之一。

如果是比較保守，看到股價的波動就會不安或睡不着，風險偏好較低的投資者，即使是年輕人，可以改為採取「80－年齡＝高風險性資產的投資比例」。公式只是為資產配置的簡易法則，不是專業的投資建議。

坊間很多理財法雖然有些未必很科學化，只是透過公式讓人簡單的應用投資原則，背後有其運作原理，可視作指參考標指標之用。投資多少高風險資產亦要視乎個人風險取向，更多為自己財富及投資作規劃的方法可參考下圖:

    點擊圖片放大

概念來自「人生階段投資法」

承上文，年齡投資法的基本概念，其實來自於人生階段投資法，以投資者的人生階段及風險承受能力為首要的考慮因素，因應不同的人生階段，應採取不同的投資策略。年輕人的工作年期較長，預期可賺取收入的時間亦較長，風險承受的能力亦較高，自然傾向投資較高風險的資產。

相反較年長的投資者，由於預期工作年期較短，承受風險的能力較低。投資策略會隨著年齡增長而改變，普遍將高風險投資轉為低風險投資。與股票等升值潛力較高的資產比較，債券除了有固定收益，波動性亦較低，被視為較低風險資產。對於風險承受能力較低的投資者而言，債券是較適當的選擇。

擔心股票投資風險太高，可透過分散個股及基金，分散風險。投資於不同的資產類別，設計出均衡的投資組合，例如投資不同行業或市場，如此組合的波幅，通常低於投資在單一資產類別的組合。除此之外，亦可應用「平均成本法」，不論價格高低，定期以固定金額進行投資，將購入股票的成本價「拉勻」的長線策略，緩和市場短期波動對投資的影響。

2. 「向日葵心法」核心保本投資

「向日葵心法」，是參照向日葵的花型，圓型花心佔比外圍花瓣大得多，同樣核心投資組合的佔比亦應佔最大，至少應佔總資產的一半，亦可按照個人風險偏好增加比例，進取型投資者核心組合佔50%、穩健投資者核心佔70%、保守的投資者核心組合可佔90%。

最外的花瓣外圈部分靈活度較高，可按投資取態及可投入時間長短來配置，佔總資產的一成至五成，這部分投資即使有了虧損，也不會打擊資產組合的基礎，確保即使面對大跌市仍然有足夠資金維持投資。

核心及次核心資產以保本為優先考量，周邊資本則以波動度較大的投資為主，如新興市場等股，除了設定可接受的市值下限，亦需要設定止盈點，例如參照3年內波幅的50%，只要達到設定的報酬率，就要馬上獲利出場，再把獲利的部分再滾入核心資產，接下來再重新啟動定期調整，如圖所示。在獲利時加碼投資，損失時停損出場。把核心與周邊視為兩個目標完全不同的投資策略組合操作，正正是向日葵投資組合理論的精髓。

向日葵心法圖

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3.「井」字大法  找對投資類別

上述的法則都較著重投資的比例分配，但仍不知投資哪種的資產類別較適合自己? 透過「井」字大法，有助找對及建立自己的資產配置陣。首先將風險偏好分為高、中、低三種，再把資金運用規劃為短(3年以內)、中(3至10年)、長期(10年以上)，就會形成九種類型的資產頖別。

    點擊圖片放大

如上圖所示，做法應用資金可運用的時間愈長，愈有能力承擔短期風險，相反追求長期投資報酬，高風險偏好投資者，愈願意承擔短期巨大的風險原則。緊記要透過全面回顧投資類別過往表現、價格波幅、市場環景、及個人風險承擔能力等，才能制定出自己專屬的井字陣。

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