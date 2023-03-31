  • 20°C
香港時間 : 2023331日 (週五) 08:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

UNIQLO活動送機能日常服 家電開倉1折吸塵機械人$400有找

精明消費 07:30 2023/03/31

分享：

分享：

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.UNIQLO： 送Sport Utility Wear套裝

UNIQLO X SPORTSOHO 聯手舉辦UNIQLO Sport Utility Wear活力體驗日2023，參加者可挑選其中一節活力體驗班免費體驗，包括瑜伽體驗班、親子瑜伽體驗班、高強度間歇訓練體驗班、躲避盤體驗班。每位參加者仲可以免費獲贈 UNIQLO Sport Utility Wear 套裝一套。

報名：按此

UNIQLO Sport Utility Wear活力體驗日2023
日期 : 2023-04-07 (星期五)
地點 :啟業運動場 (九龍灣啟業道18號啟業商場停車場天台)
活動時間 : 09：30 – 20：30

    點擊圖片放大

2. Primada 寶康達：開倉大優惠 低至1折

即日起至4月4日，Primada寶康達開倉大優惠，精選產品低至1折，包括多功能原味鍋、即熱式飲水機、蒸焗爐和吸塵機器人等。

時間：10：00am-19:00pm
地點：九龍紅磡鶴園東街4號恆藝珠寶大廈1樓106-107室

    點擊圖片放大

3.Italian Tomato：網購 精選蛋糕 即減高達40元

由即日至3月31日，網購精選蛋糕(15cm/21cm)，即減高達40元，蛋糕包括檸檬芝士撻、法國海鹽焦糖米粉蛋糕、特濃朱古力蛋糕、藍莓芝士忌廉蛋糕、日本栗子蛋糕等。

立即網購：按此

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？  利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略  

ET財智Talk
【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

時代廣場旅游用品展低至1折 指定地點免費派奧樂蜜C
2023/03/30
時代廣場旅游用品展低至1折 指定地點免費派奧樂蜜C
Wingman 五周年 身份證有指定數字享低至5折 錢大媽新店免費送菜
2023/03/29
Wingman 五周年 身份證有指定數字享低至5折 錢大媽新店免費送菜
鴻福堂低至2折 換購JIA廚具 酵醋手搖飲品買大杯送中杯
2023/03/28
鴻福堂低至2折 換購JIA廚具 酵醋手搖飲品買大杯送中杯
香港寬頻購物網站登場 iPhone 14系列減$2000 富豪酒店自助晚餐買2送2
2023/03/27
香港寬頻購物網站登場 iPhone 14系列減$2000 富豪酒店自助晚餐買2送2
板長壽司刺身盛8折優惠 雲閃付APP 巴士/地鐵 每程賞$2
2023/03/24
板長壽司刺身盛8折優惠 雲閃付APP 巴士/地鐵 每程賞$2
食譜 美食 著數優惠 商場活動 九龍 運動場 UNIQLO 超市 產品 運動

下一篇文章

淘寶連人造衛星都有？ 最平200萬人仔有找 太空自拍服務+參與現場發射
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

時代廣場旅游用品展低至1折 指定地點免費派奧樂蜜C
時代廣場旅游用品展低至1折 指定地點免費派奧樂蜜C
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
【名錶拍賣】勞力士一款Daytona值108萬 百達翡麗絕版237萬成交
【名錶拍賣】勞力士一款Daytona值108萬 百達翡麗絕版237萬成交
淘寶連人造衛星都有？ 最平200萬人仔有找 太空自拍服務+參與現場發射
淘寶連人造衛星都有？ 最平200萬人仔有找 太空自拍服務+參與現場發射
銀行換台幣仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（3月24日更新）
銀行換台幣仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（3月24日更新）
【消費券2023】兩大商場推出消費賞活動 荃灣廣場最高可享$750電子禮券
【消費券2023】兩大商場推出消費賞活動 荃灣廣場最高可享$750電子禮券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款