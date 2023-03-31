UNIQLO活動送機能日常服 家電開倉1折吸塵機械人$400有找

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.UNIQLO： 送Sport Utility Wear套裝

UNIQLO X SPORTSOHO 聯手舉辦UNIQLO Sport Utility Wear活力體驗日2023，參加者可挑選其中一節活力體驗班免費體驗，包括瑜伽體驗班、親子瑜伽體驗班、高強度間歇訓練體驗班、躲避盤體驗班。每位參加者仲可以免費獲贈 UNIQLO Sport Utility Wear 套裝一套。

報名：按此

UNIQLO Sport Utility Wear活力體驗日2023

日期 : 2023-04-07 (星期五)

地點 :啟業運動場 (九龍灣啟業道18號啟業商場停車場天台)

活動時間 : 09：30 – 20：30

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2. Primada 寶康達：開倉大優惠 低至1折

即日起至4月4日，Primada寶康達開倉大優惠，精選產品低至1折，包括多功能原味鍋、即熱式飲水機、蒸焗爐和吸塵機器人等。

時間：10：00am-19:00pm

地點：九龍紅磡鶴園東街4號恆藝珠寶大廈1樓106-107室

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3.Italian Tomato：網購 精選蛋糕 即減高達40元

由即日至3月31日，網購精選蛋糕(15cm/21cm)，即減高達40元，蛋糕包括檸檬芝士撻、法國海鹽焦糖米粉蛋糕、特濃朱古力蛋糕、藍莓芝士忌廉蛋糕、日本栗子蛋糕等。

立即網購：按此

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撰文：hket小編

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