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【消費券2023】兩大商場推出消費賞活動 荃灣廣場最高可享$750電子禮券

精明消費 12:28 2023/03/30

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新一期政府消費券將於4月16日派發，新鴻基地產旗下荃灣廣場及新達廣場，於4月1日起推出一連串消費賞活動。荃灣廣場將先拔頭籌推出「消費Power Up! 」，派發總值近50萬元商場電子禮券，最高可享750元，電子禮券涵蓋時尚服飾、國際美妝品牌及潮流運動服飾，於指定日子更可獲贈「葵荃青消費賞4.0」送出的美妝品牌電子禮券。位於大埔的新達廣場將呈獻「火熱消費賞」，最多獲得450元電子優惠券。

荃灣廣場「消費Power Up! 」

荃灣廣場近年進駐了多間本地原創品牌、餐飲美食、運動用品、潮流服裝、美妝護理、影音電器及家居布置等品牌，當中包括：香港本地原創服裝品牌ZenS、麻辣美食的川魔。趁著消費券派發，荃灣廣場將於4月1日至5月7日期間推出「消費Power Up! 」，於指定日子可獲得750元電子贈券。

    點擊圖片放大

為進一步推動葵荃青的區內消費以達致協同效應，「葵荃青消費賞」再度登場，指定日子可換領新都會廣場100元美容電子贈券；而於新都會廣場購物及換領，則可獲額外總共100元荃灣廣場精選商戶電子贈券。

獎賞1
買滿3,000元150元商場電子贈券組合
由4月1日至5月7日期間，於荃灣廣場以電子貨幣即日消費滿3,000元，可獲贈150元商場電子贈券組合。

獎賞2
買滿6,000元600元商場電子贈券組合
於4月16至25日期間更可享有期間限定賞，於荃灣廣場以電子貨幣即日消費滿6,000元，獲得共500元荃灣廣場商場電子贈券、指定商戶贈券及100元新都會廣場美容電子贈券。

新達廣場「火熱消費賞」
大埔新達廣場亦特別推出「火熱消費賞」，贈高達450元消費獎賞。The Point 會員凡於4月5日至5月7日期間，以電子貨幣即日消費滿指定金額，單日最多可獲贈高達450元潮流服飾、運動服裝及用品商戶電子贈券，最適合春夏換新裝之用，實行買得愈多賞得愈多，換季換新裝自然更輕鬆。

獎賞1
買滿800元50元商場電子贈券組合
於場內任何商戶以電子貨幣即日消費滿800元，即賞50元新達廣場商戶電子贈券。

獎賞2
買滿2,000元送100元商場電子贈券組合
於場內任何商戶以電子貨幣即日消費滿2,000元，即賞100元新達廣場商戶電子贈券。

獎賞3
買滿6,000元300元商場電子贈券組合
於場內任何商戶以電子貨幣即日消費滿6,000元，即賞300元新達廣場商戶電子贈券

 

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