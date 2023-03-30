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【高息儲蓄】保證回報4.28厘 6000元入場 10款美元短期儲蓄保險比較

博客 10:24 2023/03/30

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近年美國加息，拉高定期存款息率。不過，加息周期很大機會於今年結束。其實如果想追求穩定及高的保證回報，除了定期存款外，亦可考慮短期儲蓄保險。透過短期儲蓄保險，投保人可以輕鬆鎖定息率，無懼日後聯儲局減息。現時保險公司主攻3年或5年產品，我們更發現有美元產品5年保證內部回報率（IRR）達4.28%。

比較短期儲蓄保險保證回報（美元）
除富通外，其他下述產品均可網上投保

    點擊圖片放大

提供4.28%保證回報 可網上投保
市場上短期儲蓄保險多以美元、港元、人民幣計價。上表短期儲蓄保險（美元）比較中，供款期1年至2年不等，保單年期為3年或5年，期滿時保險公司會繳付保證現金價值，而且絕大部份產品可於網上投保，非常方便。

10Life以整個現金流計算產品年化保證內部回報率（Internal Rate of Return ，IRR）。上表中，有5款產品期滿保證IRR最少3%或以上，當中立橋人壽保證IRR最高，3年期產品為3.88%，而5年期產品則進一步提升至4.28%，並且入場費低至800美元（約6240港元）。

早期退保或招損失 1年離場可蝕20%
短期儲蓄保險提前退保通常會導致損失，所以投保前，投保人要確定保單期內有足夠流動資金應付突發開支。但是，若果真的要提早退保，又會蝕幾多錢呢？上表顯示，假設於投保1年後退保，多數產品都要負回報收場，最嚴重的是首年IRR低至負20%，即投保人1年要蝕兩成。

最少3款產品 提供靈活退保選項
個別產品則提供靈活退保選項，即使首年退保亦毋須承受損失。例如立橋人壽喜盈於「息」三年儲蓄守護保2，以及富邦人壽3年儲蓄易網上保險計劃，即使首年退保亦毋須承受損失。

此外， Blue WeSave定息儲蓄保 S3容許投保人隨時拎錢，照樣有息賺，不收手續費或罰款。

短期儲蓄保險 亦有信貸風險
短期儲蓄保險與銀行存款有別，前者不受存款保障計劃保障。保險公司的財務狀況影響其履行保單契約的能力。換言之，保單持有人受保險公司信貸風險影響。如保險公司不幸未能履行保單的財務和合約義務，保單持有人或會損失所有已繳保費及保障。

不過，保監局對於持牌保險公司有嚴格監管，當發現保險公司有潛在問題，時便會按法例賦予權力介入運作，為保單持有人帶來安心。
 

註：本文最後更新日期：2023年3月13日。

【文章來源：10Life；原題：【美元短期儲蓄保險比較2023】波動市下如何穩賺4.28%年回報？

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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