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成功企業家的共通點 學會利用「不平等優勢」

個人增值 08:30 2023/03/30

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大家平時熟悉的貨運平台Lalamove母企拉拉科技申請在港上市，因應大眾貨運便利的需求，公司去年收入升至10.36億美元，複合年增長率為39.9%。企業為何得到市場青睞？

市場獨有服務令其成功
促使其成功的重要因素是它看到各種貨運要求，形成市場獨有性。從使用方面而言，只需要一個電話App就可以實現即刻叫車，與出門叫的士相比更方便快捷；從服務範圍而言，不局限於大型物品，送貨範圍非常廣泛，包括文件或小型貨物、大型貨物、寵物接送、食物和日用品、傢俬搬運及昂貴、易碎品等。除此之外，還有多種車型可以選擇，滿足各種不同搬運貨品的要求。搬運服務之外，還有代買、代取服務。

看到企業如此成功，很多人會思考，自己是否也能創建這種企業，實現豐厚盈利？有一本書《用你的不平等優勢創業》總結了成功企業家如何利用自己獨特的優勢，並列舉了一些例子來説明。其實每個人都可以利用自己的「不平等優勢」，讓自己發揮在職場上難以取代的價值，成就一番事業。

什麽是「不平等優勢」？
不平等其實可以簡單理解為，自己有但是別人沒有的獨特優勢，而這種優勢可以成為推動事業發展的有利條件，它不能輕易複製或購買到。

如何利用「不平等優勢」？
1. 個人才智、擅長領域
一個人的才智包括學習力、社交智商、情緒智商及創意，如果自己在任何一個方面比較擅長，一定要利用這種優勢，在這個領域將自己的優勢最大化。
書中提到一個例子，創辦線上支付平台Stripe的兩兄弟，就是一個學習力較强的學霸例子，他們在程序設計上展現驚人天賦，他們先用全新的電腦語言Corma開發交易程式賣給eBay賺了一筆錢，然後創辦Stripe，把複雜的網路交易大幅簡化，讓全世界網站開發者只需要透過七行的程式碼，就可以達成各種網路交易。

2.地點
正確的時間和地點也是促成成功的條件。當初Jeffrey Preston在創立Amazon的時候，沒有選擇最熱門的矽谷，就是因為他觀察到西雅圖有更具備地理優勢。首先，西雅圖是微軟的根據地，容易找到從微軟離職的工程師，其次，西雅圖稅務非常優惠，並且當時最大的圖書配送中心就在西雅圖，Amazon緊鄰在旁，提高配貨速度。

根據不同的業務，選擇正確的地點也是重要的推動力。除了物理上的地點之外，如果是從事網路事業，Google的搜尋結果排行位置，如果可以佔據高排行的位置，也是一個不平等的優勢。

3.教育和專業
自己的專業或技能也是一種優勢，如果自己沒有特別的財力優勢，培養一種有市場需求的專業知識也是一種優勢。

作者提到，要成為某個領域具備專業知識的人，並不如想像中的難，只要通過學習，成為一個「成果比絕大部分人都優越許多的人」，就等於具備了特定領域的專業。例如變成一位 YouTube 影片剪輯師、部落格作家、Podcast 主持人，在特定領域變成一個別人眼中的專家。此外，在職場上累積的年資和經驗也是專業的一種，比起剛出社會的新鮮人而言，職場歷練也是一種專業的不平等優勢。

4.地位
是指所處社會脈絡，也指自己的自信心，包括別人如何看待自己、專業能力、外表、年齡、站姿、穿著、談吐，都代表自己的地位。

書中提到一個例子，Kylie Jenner是美國卡戴珊名媛家族裡面最年輕，卻最富有的女孩。她的創業故事充分發揮了地位的優勢。起初她被認為是家族中長相最不起眼的女孩，尤其是扁平的嘴唇讓她十分自卑。她善用 Snapchat 建立粉絲群，教他們怎麼用化粧來豐唇，開啟了自己美妝事業的契機。強大的家族知名度，加上她年輕又平易近人的經營方式，使她之後推出的美妝品牌成為年輕世代的新寵，成為一個超過十億美元品牌價值的企業。

如果在自己的學歷、任職的公司具有某種形式的地位之時，善用這些成就，吸引社會人脈和資源，塑造成另一種不平等優勢。

 

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