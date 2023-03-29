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【勞力士】為妳鍾情 5大女款手錶系列 小資女必定要知的款式 與韓星最愛同款

個人增值 17:51 2023/03/29

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說到手錶，勞力士幾乎是最具標誌性的品牌，是風格和地位的象徵，亦是不少韓國女星的私下珍藏。作為小資女生，想自己也想投資一款永不過時的勞力士女士手錶，除了保值或增值、怎樣選擇能夠應用不同場合的款式亦值得講究。戴上勞力士腕錶可為任何裝束增添奢華感，特別是有碎石裝飾的款式，與其他珠寶搭配亦十分得體好看。

Datejust是不少女生喜歡的款式，Blackpink Lisa都有兩款收藏，即看更多款式介紹︰

1.Lady datejust 不同年齡都適合

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購買理由

  • 種類繁多的款式、錶盤和金屬 
  • 可識別的設計
  • 非常適合日常

缺點

  • 不大可能大幅升值 

Lady datejust是datejust的較小款(28mm)，為手腕纖幼的女性提供更好的貼合度，亦是眾多系列之中最具多樣化的選擇之一，有多種款式、錶盤和金屬可供搭配，可以選擇 Oyster、President 或 Jubilee 等手鐲，及淺色、彩色、深色、鑲嵌寶石或鋪鑲鑽石的錶盤，視乎各選擇，價格範圍約從$45000至大約$120,000不等。

此錶亦保證防水深達100米（330呎），2236型機芯配備自動上鏈組件，組件內有勞力士恒動擺陀，利用佩戴者手腕擺動產生的能量，持續為主發條上鏈。其動力儲備約55小時。 

Blackpink Lisa 同款Lady Datejust

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    +2

 

2.Oyster Perpetual 28 平易近人的價位

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購買理由

  • 標誌性蠔式手鍊
  • 防水
  • 價格最親民

缺點

  • 作為收藏而言不算稀有 

一款完美概括勞力士歷史的腕錶，蠔式恆動腕錶是明智的選擇。不僅繼承了首款勞力士防水錶殼，在時尚的包裝中結合了形式和功能，亦蠔式恆動系列中最小的一款，28 指的是 28 毫米的表面。主要特色包括標誌性的扁平三鏈節蠔式錶鍊，採用堅固的鋼材製成，並有多種顏色可供選擇。就勞力士而言，Oyster Perpetual 是更實惠的選擇，價錢最低約為$43,500起。

 

3.Oyster Perpetual 31 最適合晚裝的勞力士

值得入手的原因:

  • 價格相宜
  • 設計優雅
  • 提供不同尺寸

缺點:

  • 可用飾面較少 

 

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    +2


如果Oyster Perpetual 28 引起了你的興趣，但未完全達標，可考慮稍大一點的Oyster Perpetual 31，並且有多種表面可供選擇，最新款由大小不一的彩色氣泡圖案組成，配上糖果粉紅色、綠松石藍色、黃色、珊瑚紅色及綠色圖案錶盤和蠔式錶鍊十分可愛時尚。其錶盤配置與 36 和 41 非常相似，是晚裝的理想之選，適合在生活中的特殊時刻佩戴。

少女時代JESSICA同款

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少女時代JESSICA也有的金色款勞力士Oyster Perpetual Datejust ，瑞士鐘錶集團高級手錶採購員Lisa Broun指這款錶是經典優雅時計的縮影，蠔式鋼有著外觀時尚但經久耐用，高度耐腐蝕，是一件可以傳承和珍藏多年的作品，集優雅與精準、優雅與堅固、美觀與性能於一身。

 

4. Daydate 36

-高價位收藏
最適合收藏家


勞力士Daydate是一款歷史悠久的手錶，1956 年推出時更是第一款完整顯示星期幾的手錶。作為是一款象徵地位的手錶，只有 18 克拉黃金或 950 鉑金可供選擇。超高端、質量、工藝和使用的昂貴材料，當然反映在更高的價格內，特別是與 Oyster Perpetual 31 等作品高下立見。Daydate36勞力士的起價約為95,800起，其中大多數款式價格按要求的配置而定。 

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36 毫米錶盤有淺色、彩色、深色、鑲嵌寶石或鋪鑲鑽石可供選擇，鑲嵌在黃金、玫瑰金和白金或鉑金中。適合搭配晚裝或特殊場合穿著。奢華而獨特的款式較可能保值。 

 

5.Yacht-Master37

最佳性能手錶

  • 提供非金屬錶帶
  • 專為防水性能而打造
  • 永恆又摩登的風格

缺點:

  • 不太正式
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Yacht-Master 37 是一款專為性能打造的手錶。極耐磨又防水，是熱衷動感或任何熱愛水上運動的人的明智選擇。不過配色就少得多，堅持採用精緻的銀色、玫瑰金和黑色調色板，只有數款錶面及錶帶可選。當中Oysterflex 手鍊選項可隨佩戴者彎曲和移動，提供運動型的選擇 ，適合女士穿著樂福鞋設計風格，為時髦的休閒裝扮創意增添點綴。

勞力士 (Rolex) 作為世界級手錶品牌，即使最高價位回落不少，但不少人認為，在接下來的幾年裡，其受歡迎程度不會減退，買家需求增加一直買入，在高端手錶品牌中有重大市場影響力。

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