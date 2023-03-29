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積累財富的8大秘訣 先要問自己富有的定義 小心避免債務及金錢陷阱

個人增值 20:30 2023/03/29

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人人都希望可以有著無憂的退休，有著大筆財富渡日。不過，積累財富和致富沒有什麼神奇的公式，最簡單的原則就是量入為出，花的比賺的少，盡可能多存錢。在一個生活成本增加、通脹加劇的世界裡，執行這個簡單的計劃在現實中聽起來可能就像童話故事一樣，難以達到。福布斯顧問的退休和投資編輯Benjamin Curry，及註冊財務顧問E. Napoletano 就指出，如果有著目標致富，以下八個技巧，就有助你在現實層面，了解如何避開困難並保持專注，認識如何積累財富，並找到實現財務安全的途徑。


1. 建立財務目標
想致富，首先需要準確定義富有意味著什麼。沒有人對富有的定義是一模一樣的，所以應該先設定自己的財務目標，並製定一個如何按照自己的方式致富的計劃。為了幫助定立個人致富目標，有一些問題可以問問自己，例如︰

-想什麼時候退休？
-夢想買哪些主要物品——第二套房子、藝術品收藏、裝滿美酒的酒窖？
-打算組建家庭嗎？需要為孩子的教育儲蓄嗎？
-退休生活對你來說是什麼樣？需要住所、旅行、或度假屋？
-想給孩子和家人留下什麼樣的遺產？

回答這些問題可以幫助人們建立財務目標，當中除了幻想，亦考慮到個人能力及實際情況，平衡理想後，才能決定需要存多少錢才能滿足對富有的定義，然後再做出預算及投資儲蓄計劃。

2. 減少債務負擔
雖然不是任何債務都是壞事，但如果有著致富的目標，高利息的債務是最大的敵人。您的預算的一部分必須包括一項計劃，以消除您的壞賬並維持負責任的好債水平，例如抵押貸款。

如果手上有不少欠債亦不用灰心，快速償還高息債務的方法之一，就是根據利率高低來決定還債順序，先償還最高息的債項，然後還其次高息的債務，如此類推，直至還清所有債務，這個方法的好處是減少利息支出，最大限度地償還利率最高的債務，以解決下一個利率較高的債務直至還清。

3.創建應急備用金
應急基金對致富戰略至關重要。不是指持有比特幣 (BTC) 儲備或微軟股票。相反，是流動性強的現金，可以通過低風險儲蓄工具輕鬆獲得，令資金水平可以保護自己在緊急情況下(例如失業)亦無需承擔高息信用卡債務。

許多專家建議您的基金中有足夠的錢來支付三到六個月的費用，但您需要感到安全的金額可能多於或少於此數額。無論哪種方式，建立您的應急基金，將其保存在賺取高 APY 的儲蓄賬戶中，並記得在使用後將其充值。

4. 現在開始投資
您等待開始投資的時間越長，致富所需的時間就越長。光是省錢是不夠的。要致富，您必須通過投資市場來讓您的盧比發揮作用。

學習如何投資不是一項簡單的任務，但現在是時候開始了。不要被這個過程嚇倒：從小處著手，利用上述平台上提供的教育資源，並記住最重要的是維持對投資賬戶的定期供款。

5. 多元化投資組合
把所有的雞蛋都放在一個籃子裡風險十分高，投資的關鍵概念之一：多元化。可以保護您的財富免受當您只擁有一種資產時可能發生的巨大損失，無論是加密資產、昨天的熱門股票，還是您的鄰居告訴您的新奇投資。

建立多元化的投資組合意味著了解資產配置，將您的資金投入符合您目標的不同資產類別的組合。

當您更年輕並且有更多時間積累財富時，可以進行風險更高的投資，因為你有足夠的時間從不可避免的市場下跌中恢復過來。隨著年齡增長，應該轉向風險較低的資產，以保護所積累的財富。致富的最有效方法是自己學習投資，但您也可以考慮財務顧問的意見來幫助您維持投資組合。

6. 增加你的收入
賺的錢越多，就能越快實現致富的目標。提高收入潛力可以建立一個良性循環︰賺取更多收入、進行更多投資並更接近目標。增加收入的最簡單方法，是在現職上尋求晉升，如果不可能，考慮換工作亦未嘗不可。增加收入的一些方法還包括：

-更新你的履歷，提升加薪機會
-尋找導師來幫助你培養獲得高薪職位所需的技能
-通過課程或額外教育提高您的技能
-考慮轉行，找一份薪資前景更好的工作
-通過副業或開辦小企業來增加收入

7. 了解FIRE
FIRE （Financial Freedom, Retire Early）指「財務自由，提早退休」，如果你想早日致富而不是晚致富，可能是值得學習的東西。試圖將所有費用削減到盡可能低的水平，以最大限度地增加可用於投資的資金量。一些經驗法則可能會有用，比如 25 法則，要求人們為提前退休前將每年的開支節省 25 倍。例如，每月花費 5,000 元，則需要節省150萬元。FIRE 策略可以幫助人們更快致富

8.避免落入騙徒陷阱
聲稱讓人一夜快速致富通常跟騙局有關連的。因為快速致富的方法少之又少，一夜暴富可行的方法，令人同樣需要面對一夜傾家盪產的風險，而任何告訴你情況並非如此的人，很可能是在耍陰謀詭計欺騙你。

正如我們在上面概述的那樣，致富意味著知道自己想要什麼，並有紀律去做需要做的事情。一切都需要時間，制定一個計劃並堅持下去，當您採取正確的步驟來積累財富時，就會看到進步。

如果有人指有確定的消息而且沒有可能輸，盡快遠離他們。因為市場上沒有什麼是確定的，很少有事情會像你想要的那樣迅速發生，而致富是對你耐心執行計劃的獎勵。

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