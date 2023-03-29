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子女教育基金有咩選擇？門檻低、回報高 信託非富豪專屬

博客 14:39 2023/03/29

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不少父母在子女出生後，都會考慮買入教育基金儲蓄保險，以便子女長大後入讀大學之用。市面上可供選擇的產品相當多，除了考慮一般儲蓄保險，其實保險信託亦是一個不錯的選擇。許多客戶每每聽到「信託」二字都會覺得入場門檻高，是富豪的專屬產品。但事實並非如此，一般人都可以買入保險信託，入場門檻低，而且作用功能甚多。

保障成份高 調動靈活

客戶王先生今年35歲，太太剛剛懷孕半年，一向未雨綢繆的他在得知太太懷孕後，早已向我查詢有關保險產品及教育基金事宜。想到王先生及太太未來將會再度生育，一份保障成份較高，又能靈活調動的計劃就最適合不過。

因此我向王先生推薦買入保險信託，初時他相當抗拒，更以為有關保障要在他離世後，家人才可以傳承。其實保險信託比起家族信託及遺囑，更具靈活性。例如保險信託可以在指定時間支付給子女，管理費會在理賠時才收取，低於家族信託的每年0.3%收費；任何人有香港身份證都可以買入保險信託，而家族信託都必須提供合法所得證明。

入場門檻低 增值回報大

入場門檻方面，保險信託只需要保單總保費達到1百萬元至3百萬元即可，假設10年繳費，一年保費約10萬元至30萬元。對於很多雙職家庭、生意有小成的人士來說，這筆錢不難負擔起，因此保險信託可說是中產接觸到富豪傳承玩法的墊腳石。

王先生聽從我的建議後就立即投保，選擇投保一份5年期儲蓄計劃，每年保費20萬元，即每月平均1.66萬元。由子女未出生，這份壽險就開始增值，在子女8歲時，退保額(包括保證及非保證回報)大約有106萬元，已超出已總繳保費。在子女20歲時，退保額約261萬元，這筆費用可以支付本地以至海外留學費用；若等待30歲時，退保額約527萬元，已可作為2間香港物業的首期費用！

可按意願分發 優於儲蓄險

總括而言，保險信託可以做到定期到款，為下一代做好規劃，不用擔心子女胡亂揮霍；又可以按照受托人生前的意願發放或分配遺產，不用擔心被其它親屬侵吞；最後可以作為子女婚前協議，確保子女婚前財產在離婚後不會被分走。

與一般儲蓄保險相比，選用保險信託，壽險內的資產可以根據王先的意願，由信託計劃分發給妻子、子女。更重要的是，為保險信託是獨立財務運作，可以隔離債務，就算委托人欠債甚至乎破產，也不用擔心當中資產會用於還款。

附上以下圖片，以便大家更理解保險信託與其他產品的分別：

    點擊圖片放大
    +2

【關於作者】龍麗森（Carol Lung）從事保險行業逾10年，曾於兩大龍頭保險公司仼職，已獲得百萬圓桌（MDRT）殊榮，並擁有自己的保險團隊。她可以為客人制定全方位資產管理，包括保險、投資、移民等服務。

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撰文 : 龍麗森 富昌財富管理副總裁

欄名 : 財富自由號

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