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【人工智能】GPT取代全球3億打工仔　律師、行政人員風險最高！

個人增值 13:04 2023/03/29

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人工智能（AI）成近期市場焦點，微軟（美：MSFT）有份投資的科企OpenAI推出聊天機器人「ChatGPT」全球爆紅。在科技發展的背景，一眾打工仔的「飯碗」正面臨危機。投行高盛最新報告指出，隨ChatGPT等生成式預訓練模型出現突破，預計會對全球勞動力市場造成嚴重干擾，全球將有3億個工作崗位被AI取代，其中以律師和行政人員的風險最高。

近一半工作量可用AI完成
高盛根據數千種職業的工作數據，發現美國和歐洲大約三分之二的工作，在某種程度上將受到AI自動化影響。其中，約63%美國勞動人口近一半的工作量能夠通過AI自動化完成，意味他們可以透過AI協助提高工作效率。這些人可以繼續從事現在的工作，並憑藉AI技術騰出更多時間，做更有成效的活動。

報告又指出，30%從事體力或戶外工作的美國人基本上不受影響；餘下約7%的美國打工仔所從事的工作當中，至少有一半的任務可以由GPT代為完成，意味這群人很容易被AI取代。

高盛表示，歐洲的情況跟美國大致相同；從全球層面而言，體力勞動的工作在發展中國家場的就業市場佔比更大。總括而言，該行認為，全球有約五分之一的工作可以由AI完成，相當於約3億個全職工作，其中以律師和行政人員的風險最高。高盛更認為，AI技術或有助進一步提高生產力，預計在未來10年間，全球GDP每年將提高7%。

事實上，OpenAI稍早前曾發出一份研究報告，結果顯示約8成美國勞動力的最少一成工作或受ChatGPT影響，約19%僱員更有最少5成工作或受影響。其中高收入工種被取代的風險更大。風險最大的職業包括數學家、報稅員、金融定量分析師、作家、網絡和數碼界面設計師、法庭記者、校對員。

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