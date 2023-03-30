時代廣場旅游用品展低至1折 指定地點免費派奧樂蜜C

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 時代廣場：16樓旅游用品展 低至1折

即日起至4月3日，時代廣場1座16樓舉行時尚家品即旅游用品展，品牌包括 Samsonite、American Tourister、I Loke Kitchen 、Woll、雞仔嘜、Doughnut、J-Tex、Baby Shark、Teens Channel、BoM、LEE、Products Bros、Superga、Arena、New Balance、Columbia等。

日期：即日起至4月3日

時間：11:00am - 9:00pm

地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓

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2. 奧樂蜜C⁣⁣：指定地點 免費派奧樂蜜C

連續兩個週末在中環、銅鑼灣、尖沙咀、沙田，向大家免費派發奧樂蜜C。只要於指定日子及時間到以下地點，再Like 奧樂蜜C Instagram或Facebook專頁，就可以免費得到一支奧樂蜜C。

4月1日 (星期六)⁣

1200-1800 pm : 沙田站B出口⁣

4月2日(星期日)⁣

1200-1800 pm : 中環碼頭⁣

4月8日 (星期六)⁣

1200-1800 pm : 尖沙咀海防道⁣

4月9日 (星期日)⁣

1200-1800 pm : 銅鑼灣SOGO⁣

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3. 美心西餅：買3件甜品或以上 享85折優惠

即日起至4月2日，來美心西餅買甜品3件或以上可享85折 。

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撰文：hket小編

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