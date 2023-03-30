  • 20°C
香港時間 : 2023330日 (週四) 07:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

時代廣場旅游用品展低至1折 指定地點免費派奧樂蜜C

精明消費 07:30 2023/03/30

分享：

分享：

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 時代廣場：16樓旅游用品展  低至1折

即日起至4月3日，時代廣場1座16樓舉行時尚家品即旅游用品展，品牌包括 Samsonite、American Tourister、I Loke Kitchen 、Woll、雞仔嘜、Doughnut、J-Tex、Baby Shark、Teens Channel、BoM、LEE、Products Bros、Superga、Arena、New Balance、Columbia等。

日期：即日起至4月3日
時間：11:00am - 9:00pm
地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓

    點擊圖片放大

2. 奧樂蜜C⁣⁣：指定地點 免費派奧樂蜜C

連續兩個週末在中環、銅鑼灣、尖沙咀、沙田，向大家免費派發奧樂蜜C。只要於指定日子及時間到以下地點，再Like 奧樂蜜C Instagram或Facebook專頁，就可以免費得到一支奧樂蜜C。

4月1日 (星期六)⁣
1200-1800 pm : 沙田站B出口⁣

4月2日(星期日)⁣
1200-1800 pm : 中環碼頭⁣

4月8日 (星期六)⁣
1200-1800 pm : 尖沙咀海防道⁣

4月9日 (星期日)⁣
1200-1800 pm : 銅鑼灣SOGO⁣

    點擊圖片放大

3. 美心西餅：買3件甜品或以上 享85折優惠

即日起至4月2日，來美心西餅買甜品3件或以上可享85折 。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

Wingman 五周年 身份證有指定數字享低至5折 錢大媽新店免費送菜
2023/03/29
Wingman 五周年 身份證有指定數字享低至5折 錢大媽新店免費送菜
鴻福堂低至2折 換購JIA廚具 酵醋手搖飲品買大杯送中杯
2023/03/28
鴻福堂低至2折 換購JIA廚具 酵醋手搖飲品買大杯送中杯
香港寬頻購物網站登場 iPhone 14系列減$2000 富豪酒店自助晚餐買2送2
2023/03/27
香港寬頻購物網站登場 iPhone 14系列減$2000 富豪酒店自助晚餐買2送2
板長壽司刺身盛8折優惠 雲閃付APP 巴士/地鐵 每程賞$2
2023/03/24
板長壽司刺身盛8折優惠 雲閃付APP 巴士/地鐵 每程賞$2
Cinema City平日中午場只需$50 香港航空中國線限時$100折扣優惠
2023/03/23
Cinema City平日中午場只需$50 香港航空中國線限時$100折扣優惠
開倉 消費資訊 時裝服飾 著數優惠 美食 商場活動 外賣 經濟 家品 中環

下一篇文章

滙豐贈兩餸飯券 FinFit號遊走港島（附領券方法）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

滙豐贈兩餸飯券 FinFit號遊走港島（附領券方法）
滙豐贈兩餸飯券 FinFit號遊走港島（附領券方法）
【消費券2023】首期得$3000 如何合併使用? 旅遊/電器/數碼 大額消費夾份俾都得
【消費券2023】首期得$3000 如何合併使用? 旅遊/電器/數碼 大額消費夾份俾都得
Wingman 五周年 身份證有指定數字享低至5折 錢大媽新店免費送菜
Wingman 五周年 身份證有指定數字享低至5折 錢大媽新店免費送菜
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
【名錶拍賣】勞力士一款Daytona值108萬 百達翡麗絕版237萬成交
【名錶拍賣】勞力士一款Daytona值108萬 百達翡麗絕版237萬成交
銀行換台幣仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（3月24日更新）
銀行換台幣仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（3月24日更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款