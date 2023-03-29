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滙豐贈兩餸飯券 FinFit號遊走港島（附領券方法）

精明消費 10:56 2023/03/29

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滙豐早前公布FinFit研究並為「滙豐FinFit月」 揭開序幕後，即日起至4月18日，將舉行「滙豐FinFit請你食兩餸飯」活動，透過滙豐宣傳車 「FinFit號」於不同地方送出兩餸飯券。只要見到FinFit號，立即打卡，上載帖文或限時動態到個人社交平台並hashtag #滙豐FinFit及追蹤HSBC Facebook 同Instagram 專頁，即可獲贈FinFit兩餸飯券一張。

滙豐最新調查顯示，財政非常健康人士平均持有4.7種投資產品，財政不健康的人士只有1.6種，在疫情打擊下，僅有57%人有儲蓄習慣。逆市下希望能穩中求勝，多元化投資將有助減低風險。而兩餸飯與財政健康亦有一些共通點：飲食同理財一樣要靈活多變、多元均衡。

為提高市民對理財健康的意識，在投資上要多元均衡，做足兩手準備，滙豐派出FinFit號遊走香港主要地區，向市民派發FinFit貼士及兩餸飯券，提醒香港人「無論個市係點，只要識FinFit理財，多元均衡投資，兩餸飯都變大茶飯！」

「滙豐FinFit請你食兩餸飯」活動詳情

日期及地點：
3月29日（三）銅鑼灣記利佐治街（名店坊外）
3月30日（四）中環皇后大道中（中環中心對面）
3月31日（五）中環租庇利街（中環街市對出）
4月1日（六）銅鑼灣百德新街（銅鑼灣名珠城對出）
4月3日（一）中環皇后大道中（中環中心對面）
4月4日（二）中環租庇利街（中環街市對出）

時間：
平日 - 上午11時30分至下午2時30分
週末 - 下午3時至6時

玩法：
1. 見到FinFit號，立即打卡
2. 上載 Facebook 或 IG 帖文或限時動態，並hashtag #滙豐FinFit
3. 追蹤HSBC HK Facebook 同Instagram 專頁
4. 即獲兩餸飯換領券一張。

 

滙豐調查：僅57%人有儲蓄習慣 財務健康人士持有4.7種投資產品

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