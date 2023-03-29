  • 20°C
香港時間 : 2023329日 (週三) 12:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【按揭須知】「先住後付」可影響新屋按揭申請 3大事項要留意

博客 10:51 2023/03/29

分享：

分享：

發展商推出新盤都有不同的優惠，其中「先住後付」是甚為實際的一種；不過，選用此種優惠，對未來的按揭申請也會有不少影響。

說起「實際」，不少人可能會認為，折實價相宜便最實際。但在用家，尤其是換樓業主的角度來說，受限於申請按揭時的供款負擔要求，售價相宜有時也無福消受。小業主本身的自住樓仍有按揭在身，為新居申請按揭時，新居的按揭成數會受限、供款與收入比率的要求也較嚴格。個別新盤提供的「先住後付」安排，買家在購入單位，支付少量訂金、待物業落成即可入住，可以在指定的「佔用期」滿後，才完成交易。

新居按揭申請注意事項

對換樓買家來說，以上安排令他們有充足時間出售舊居，再為新居申請按揭，解決了換樓客難以通過按揭壓力測試的難題。不過，此類安排在新居按揭申請上最少有兩個地方要留意。

  • 估價差價

其一是估價問題，先住後付本質上類似於樓花的建築期付款—以雙方約定的價格，在未來指定日子成交，買家需要申請按揭的話，也是在完成交易一段短時間申請。如果由簽署買賣合約至申請按揭中間，樓價出現較大調整，便可能出現按揭估價不足的問題，買家要完成交易，便要另行籌措資金應付差價。

  • 優惠扣除

另一個問題是「先住後付」作為優惠，其優惠價值需要在申請按揭，進行估價時由樓價扣除。例如部份提供先住後付的新盤，買家由於未完成交易已入住，需要向發展商支付「佔用許可費」例如是樓價的5至10%。如果此等費用在完成交易時，賣方會發還予買方，那麼不論樓價升跌，此等費用都需要在按揭估價中扣除。例如單位帳面成交價是1000萬元，佔用許可費100萬元，完成交易時全額發還。在買家申請按揭時，即使樓價上升，物業的估值仍會是900萬，再按此計算按揭金額。

  • 稅務安排

最後要留意稅務安排。假設持有舊居及購買新居的業主是同一人，在簽約購買新居時，從價印花稅仍會以第一標準稅率，即15%計算。不管新居先住後付的時間有多長，買家都需要在一年內出售舊居，才可申請新居印花稅退稅(退回第一標準稅率及第二標準稅率的差額)。

【2023按揭攻略】加息周期如何部署樓宇按揭？按揭比較要做足！

【加息見頂？】H按有贏無輸 料再成絕對主導

【按揭申請】疫下轉型調整入息證明　復常須重新審視

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略 今晚8點見

＝＝＝＝＝
理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 葉敬誠 宏亞按揭證券有限公司助理副總裁

欄名 : 宏觀論按

最新專欄文章 更多

【加息見頂？】H按有贏無輸 料再成絕對主導
2023/03/22
【加息見頂？】H按有贏無輸 料再成絕對主導
高才通料成樓市新動力　全年料為港添6萬人口　實際成效尚待證明
2023/03/15
高才通料成樓市新動力　全年料為港添6萬人口　實際成效尚待證明
【按揭申請】疫下轉型調整入息證明　復常須重新審視
2023/03/09
【按揭申請】疫下轉型調整入息證明　復常須重新審視
美國加息預期再度升溫　樓市準買家宜抱保守策略
2023/03/01
美國加息預期再度升溫　樓市準買家宜抱保守策略
【ChatGPT】人工智能AI對負資產有什麼好建議？
2023/02/22
【ChatGPT】人工智能AI對負資產有什麼好建議？
發展商 香港物業 按揭貸款 樓價 稅務 估價 物業 印花稅

下一篇文章

香港金融科技業「搶人才」難　公司如何突圍而出？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2023按揭攻略】加息周期如何部署樓宇按揭？按揭比較要做足！
【2023按揭攻略】加息周期如何部署樓宇按揭？按揭比較要做足！
好玩電動高卡車　MINI Electric Resolute Edition
好玩電動高卡車　MINI Electric Resolute Edition
Anson Kong率先型遊　PIAGET廣東道旗艦店全新登場
Anson Kong率先型遊　PIAGET廣東道旗艦店全新登場
香港金融科技業「搶人才」難　公司如何突圍而出？
香港金融科技業「搶人才」難　公司如何突圍而出？
博客 - 【投資策略】臨近退休時不應犯的3個投資錯誤
【投資策略】臨近退休時不應犯的3個投資錯誤
抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款