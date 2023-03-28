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9成港人計劃今年旅行 大阪這個景點是港人最愛 曼谷一個行程也上榜

個人增值 19:32 2023/03/28

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港人對旅行十分熱愛，說起港人最喜歡去的地點，日本、泰國當然少不得一年去兩次。不過日本機票仍算貴，到底港人外遊普遍會花多少錢？復活節外遊或留港又有何人氣之選？

早在去年實施「0+3」時，Klook所進行的調查已發現，逾3成港人渴望今年最少計劃2至4次旅行，而且面對旅遊成本上升 ，亦無阻港人興致，疫情後更少人跟團，又擔心疫情下取消，希望有更彈性的體驗，現在旅遊限制全面放寬後，相信港人會想作更多次的外遊。

據Klook 平台的最新數據顯示，就有近9成港人計劃於2023 年出遊，而 3 月內整體海外預訂量增幅達40%，反映不少港人開始計劃復活節假期行程 ，而且每2名港人便有1名打算增加外遊預算，成為全亞洲最高消費意欲的地區 ，有超過 35%港人表示外遊消費，將調整至逾每人 HK$10,000（包括機票酒店、交通、景點、門票、餐飲等）。即看圖示不同港人會為旅遊消費留多少預算(每人)：

    點擊圖片放大


據4月1至14號的預訂數據顯示，港人復活節假期最愛的外國行程，由日本的大阪環球影城排頭位，內地及泰國的行程都有上榜。而最熱門的復活節假期海外目的地，第一位當然亦是港人最愛的日本，第二名則是泰國，詳情看下圖所示：

    點擊圖片放大


由於復活節假期並非長假，因此亦有不少港人選擇留港消費，並傾向集中於週末進行。Klook 平台於3月份港人預訂週末檔期的本地活動較平日上升 20%，消費項目主要為交通、景點及娱樂活動等 ；最近新開的親子樂園 Jumptopia香港迪士尼樂園、香港國際七人欖球賽則成為復活節最受歡迎的本地活動。

Klook香港區總經理岑皓祺預計指出，現時航班仍未回復到疫前水平，價格仍然較疫前高，料即使到淡季，機票價格亦不會回落到2019年幅度。他又指出不同旅客提前作旅程預訂的日期不一，當中以最相近大灣區旅客最短，只會提前約3日預訂出行相關行程或服務，其他內地客會提前7-14日前預訂，而海外客最長，普遍約提前30-40日，歐美客人最愛有關香港歷史、文化及行山的活動，另外M+文化區、西九故宮、昂坪360亦是內地和歐洲客最喜歡去的地點之一。下圖列出預訂香港行程旅客最多的首5位地區：

    點擊圖片放大

岑皓祺指出，新一輪消費卷將會進一步刺激港人消費意欲：「Klook 將會於 4 月中將推出有關消費券推廣計劃，提供一系列優惠吸引更多客戶預訂，藉此帶動本地消費，估計平台按月預訂量將呈雙倍增長，同時可吸納逾 25%消費券電子支付平台的新客戶。」

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欄名 : 消費錦囊

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