  • 21°C
香港時間 : 2023329日 (週三) 15:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

成功人士高效秘訣！制定「能量預算」 把精力用在正確事情上

個人增值 15:13 2023/03/29

分享：

分享：

就像你不會在出糧日花光所有薪水，你也不應每天用掉全部能量。然而，大多數人每天都在不斷耗盡自己的精力，以至精疲力竭。

美國心理學家莎拉·薩基斯(Sarah Sarkis）表示，即使在《財富》100強公司高管等成功人士中，最常見的疲倦原因也是精力管理不善。

能量有限  應像金錢一樣管理預算

她説，能量像金錢一樣，是有限的。有儲蓄，也有借債。當你做了一些有益身心健康的事，如睡覺或鍛煉，就會得到儲蓄。「但任何對此不利的活動，如工作到很晚或不吃飯，都是負債。」如果賬戶出現負數，你就會很快耗盡能量供應或完全關停。

薩基斯說，要避免倦怠並變得更快樂而專注，最佳策略是制定「能量預算」。

是「能量儲蓄」還是「能量負債」？

首先，花一到三天記錄自己的所有活動，從通勤到看短視頻。你大部分的時間和注意力，是怎樣、在何處花掉的？ 

將每項行動歸類為「能量儲蓄」或「能量負債」。儲蓄是讓你充滿活力的事項，而負債是讓人感到精疲力盡的活動。

能量審計完成後，下一步是確定模式。你在手機上花了很多時間嗎？你睡夠了嗎？薩基斯說，這樣的模式可能是「自我破壞，破壞你為取得高效表現所做的努力」。

做出改變 補充能量

最後，想一想可改變、停止或開始哪些活動以補充能量。 

你無法一直控制自己的日程安排或責任，但結合能量儲蓄和負債，就可抵消消耗精力的有害影響。例如，若經常遇到堵車，可在開車時收聽音樂、播客或有聲讀物，聽聽讓你興奮的話題。

或者，還可制定一個從壓力活動中恢復的計劃。嘗試冥想、瑜伽、寫日記或到戶外散步等治療性運動。在日曆中安排上類似日程，就像預約醫生或與上司會面一樣。

微小的變化可大大影響你的感受和你能完成的事，薩基斯說：「你會驚訝於我們在無關緊要的事情上浪費了多少精力。」

工作愈忙愈累？常犯錯誤起床習慣 早晨三招心理學提效改善

健康和財務之間有關係？ 4大健康習慣有益於個人財務

53%年輕人︰健康生活的障礙是「無時間」

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略 今晚8點見

ET財智Talk
【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【人工智能】GPT取代全球3億打工仔　律師、行政人員風險最高！
今日
【人工智能】GPT取代全球3億打工仔　律師、行政人員風險最高！
退休後面對20年健康欠佳生活 45%港人憂醫療開支礙財務目標
今日
退休後面對20年健康欠佳生活 45%港人憂醫療開支礙財務目標
45%父母資助成年子女生活 平均每月資助過萬 當中逾一成兒女超過35歲
2023/03/27
45%父母資助成年子女生活 平均每月資助過萬 當中逾一成兒女超過35歲
調查：女性掌控家庭財務大權 #MeToo、新冠影響女性理財
2023/03/23
調查：女性掌控家庭財務大權 #MeToo、新冠影響女性理財
行業花紅大揭秘 平均最少兩個月糧？ 轉工加薪幅度兩成起先好諗
2023/03/23
行業花紅大揭秘 平均最少兩個月糧？ 轉工加薪幅度兩成起先好諗
養生 壓力 治療 運動 儲蓄 音樂 瑜伽

下一篇文章

9成港人計劃今年旅行 大阪這個景點是港人最愛 曼谷一個行程也上榜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

8大理財契機 你為什麼開始投資？ 買樓是最大成因
8大理財契機 你為什麼開始投資？ 買樓是最大成因
9成港人計劃今年旅行 大阪這個景點是港人最愛 曼谷一個行程也上榜
9成港人計劃今年旅行 大阪這個景點是港人最愛 曼谷一個行程也上榜
勞力士8大款式新登場 Daytona 60周年新冰藍款 最平新款5萬有找
勞力士8大款式新登場 Daytona 60周年新冰藍款 最平新款5萬有找
45%父母資助成年子女生活 平均每月資助過萬 當中逾一成兒女超過35歲
45%父母資助成年子女生活 平均每月資助過萬 當中逾一成兒女超過35歲
【北上消費】香港電子錢包返内地可用嗎？ AlipayHK、WechatpayHK和BoCpay都可（附實名認證詳情）
【北上消費】香港電子錢包返内地可用嗎？ AlipayHK、WechatpayHK和BoCpay都可（附實名認證詳情）
投資是零和遊戲？5個投資股票的謬誤 阻礙你累積財富
投資是零和遊戲？5個投資股票的謬誤 阻礙你累積財富
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款