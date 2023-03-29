成功人士高效秘訣！制定「能量預算」 把精力用在正確事情上

就像你不會在出糧日花光所有薪水，你也不應每天用掉全部能量。然而，大多數人每天都在不斷耗盡自己的精力，以至精疲力竭。

美國心理學家莎拉·薩基斯(Sarah Sarkis）表示，即使在《財富》100強公司高管等成功人士中，最常見的疲倦原因也是精力管理不善。

能量有限 應像金錢一樣管理預算

她説，能量像金錢一樣，是有限的。有儲蓄，也有借債。當你做了一些有益身心健康的事，如睡覺或鍛煉，就會得到儲蓄。「但任何對此不利的活動，如工作到很晚或不吃飯，都是負債。」如果賬戶出現負數，你就會很快耗盡能量供應或完全關停。

薩基斯說，要避免倦怠並變得更快樂而專注，最佳策略是制定「能量預算」。

是「能量儲蓄」還是「能量負債」？

首先，花一到三天記錄自己的所有活動，從通勤到看短視頻。你大部分的時間和注意力，是怎樣、在何處花掉的？

將每項行動歸類為「能量儲蓄」或「能量負債」。儲蓄是讓你充滿活力的事項，而負債是讓人感到精疲力盡的活動。

能量審計完成後，下一步是確定模式。你在手機上花了很多時間嗎？你睡夠了嗎？薩基斯說，這樣的模式可能是「自我破壞，破壞你為取得高效表現所做的努力」。

做出改變 補充能量

最後，想一想可改變、停止或開始哪些活動以補充能量。

你無法一直控制自己的日程安排或責任，但結合能量儲蓄和負債，就可抵消消耗精力的有害影響。例如，若經常遇到堵車，可在開車時收聽音樂、播客或有聲讀物，聽聽讓你興奮的話題。

或者，還可制定一個從壓力活動中恢復的計劃。嘗試冥想、瑜伽、寫日記或到戶外散步等治療性運動。在日曆中安排上類似日程，就像預約醫生或與上司會面一樣。

微小的變化可大大影響你的感受和你能完成的事，薩基斯說：「你會驚訝於我們在無關緊要的事情上浪費了多少精力。」

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