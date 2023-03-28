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【大行報告】投資美股有咩心水？　摩通揀這兩隻美股作為首選！

個人增值 21:00 2023/03/28

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傳奇基金經理彼得林奇（Peter Lynch）曾說過：「選股既是一門藝術，也是一門學問。」相信各位投資者，不時也會參考一眾大行的報告及評價，從而選擇出心水、合適的股票。最近，投行摩根大通發表一份報告，列出兩隻美股作為該行首選投資，分別為Targa Resources（美：TRGP）及百濟神州（美：BGNE）。

1. Targa Resources（美：TRGP）

這是一家能源產業的中游公司，業務範圍介乎於井口和終端客戶之間，專注於天然氣和液化天然氣運輸。儘管近年天然氣和原油成本飈升，但Targa Resources採用「收費公路（toll road）」的模式——生產者按照合同，就通過系統移動的指定數量，而決定付款金額——所以不受大宗商品市場的走勢影響。

2022年第四季，雖然Targa Resources期內收入按年下跌16%至45.5億美元，但主要受到液化天然氣運輸量強勁增長帶動，營業利潤從虧損3.354億美元轉賺3.179億美元。摩通報告指出，該公司通過定期派息和股票回購相結合，2022年向股東返還5.42億美元的總資本，形容此舉引起投資者的興趣。

摩通分析師Jeremy Tonet認為，Targa Resources在二疊紀盆地的優勢和特許權，創造出有利的風險／回報價值。此外，由於Targa Resources擁有完整從二疊紀鑽井到碼頭的液化天然氣價值鏈，因此認為該公司跟同行相比，有差異化的增長前景。

於報告之中，摩通給予Targa Resources「增持」評級，目標價定為119美元。以Targa Resources昨天（27日）收市價69.84美元計算，潛在上升空間達70%。該行指出，考慮到二疊紀井口出口價值鏈的整合、液化天然氣運營槓桿、去槓桿化的能見度和股東回報的增加等等條件，重申Targa Resources是摩通今年的首選美股之一。

2. 百濟神州（美：BGNE）

另一隻獲摩通評為「首選」的是百濟神州，它同時有在港股上市（編號︰06160），它是一家同時處於臨床和商業化階段的生物製藥公司。該公司目前正在進行的臨床項目達60多個，約80%針對癌症，相較於同行有著巨大的規模優勢。

摩通分析師Xiling Chen指出，重點關注百濟神州的銷售業績和銷售前景。該行預計，在慢性淋巴細胞白血病（CLL）或小淋巴細胞淋巴瘤（SLL）相關藥物上市的推動下，百濟神州在美國市場的銷售額勢頭將在2023年進一步加速。摩通同時上調澤布替尼（Brukinsa）在美國長期和短期的銷售預期，預計該產品今年的銷售額將達到10億美元，2032年的銷售額將達到40億美元。

摩通表示，主要因為美國澤布替尼、慢性淋巴細胞白血病、小淋巴細胞淋巴瘤的強勁勢頭，為未來幾個季度創造潛在的銷售業績，因此將百濟神州列為「首選」，給予「增持」評級和目標價297美元。以百濟神州昨天（27日）收市價224.78美元計算，潛在上升空間逾三成。

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