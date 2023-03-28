投資是零和遊戲？5個投資股票的謬誤 阻礙你累積財富

有些人可能對「投資」這兩個字望而生畏，或許因為他曾經蝕過錢，或許因為覺得金融市場很險惡。市場確實有風險，但並非完全沒有安全港。以下列舉5個投資股票的謬誤，拆解為何會有人拒絕投資，他們被什麼想法阻礙了累積財富的道路。

5個有關投資的謬誤

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謬誤一︰投資是零和遊戲

投資有時候的確是零和遊戲，當大市短線波動、禾雀亂飛之時，有人趁高沽貨，便代表有人在高位買入，這時候，投資是零和遊戲。

但你可以選擇不參與零和遊戲，走向另一個方向，尋找「正和遊戲」。一間企業只要業績有增長、盈利上升，並把盈利用以派發股息，自然能吸引資金持續流入，大家都可以從中獲利；股息不是從其他投資者手中搶過來的，而是大家共同經歷企業的成長。

謬誤二︰市場如賭場

如果你非要去博取短期倍升的回報，你同時就要承受短期內損失所有本金的風險，投資市場是否等於賭場，完全由你自己來決定。

JAVLIN Invest聯合創辦人Jeff Tsai曾經提過︰「在投資市場中，時間對投資者有利；在賭博時，時間對賭場有利。」

如果你非要去賭博，你自願參與零和遊戲，有人輸才會有人贏。但你可以避開熱門的賭場，自己尋求長期致富的方式。

謬誤三︰把握時機入市

常常會聽到媒體或分析員說「把握時機入市」，但搞不好只有很少數人能真正把握到市場時機，當你心儀的股票下跌了，你很高興地買入，以為自己成功撈底，但幾個月後它可能更低。

又或者，在新冠疫情初期，大量投資者沽貨，聲稱會等待金融市場混亂過後再入市，事實上他們反而是錯過了入市時機。

長期投資才是最佳的途徑，要避免被太多即時的資訊妨礙了你的理性思考，做出短期決定。

謬誤四︰股票愈多 風險愈分散

這其實在一定程度上是對的，但關鍵在於這些股票的關聯性，如果關聯性很低，才能達到分散風險的功效。

如果你買把FANG股以及中國科技巨頭全部都買入一些，你沒有在分散風險，相反是令風險更集中在同一板塊，受同一些因素而牽連。

謬誤五︰太年輕/太年長不應投資

投資沒有年齡限制，對年輕人而言，就算未成年人也應該學習投資知識，學會讓財富增值；已經在社會打滾的青年，千萬不要有「已經30歳才開始投資，為時已晚」的感覺，任何時候都不算遲；已經退休的長者，應繼續為自己的退休生活籌謀，尋找穩定的回報。

不論任何年齡你都可以投資，關鍵在於選擇一個適合你風險承受能力的投資組合，並確保自己審慎作出每一個決定。

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