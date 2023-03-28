澳洲按揭負擔太重 銀行業討論4項減免措施

澳洲銀行業協會首席執行官Anna Bligh表示，隨著央行不斷提高利率，澳洲各大銀行正在與借款人進行談判，以減輕難以償還房貸者的負擔。

多項減免討論中

Bligh在悉尼舉行的澳洲金融評論峰會上稱，許多客戶因借貸成本飆升而開始感到壓力。正在討論的減免措施包括：

轉為短期只付息貸款

以較低利率重組貸款

延長貸款期限

在某些情況下推遲還款

她說，雖然它們與疫情期間採取的措施類似，但由於資產負債表和流動性頭寸保持穩健，各銀行此次不太可能要求監管機構提供任何資金減免，但將竭盡所能減輕借貸人負擔。

高通脹打擊消費 澳洲經濟減速

28號公佈的數據顯示，由於高借貸成本和高通脹打擊了消費，澳大利亞零售銷售額放緩。在發達國家中，澳大利亞家庭負債最重。澳洲央行正密切關注家庭對緊縮週期的反應，並將在一周後召開會議，評估經濟走勢。

澳洲聯邦銀行高級經濟學家貝Belinda Allen表示，高利率影響將繼續加劇，加上實際工資負增長，會影響家庭可用現金流。

澳洲四大銀行嚴重依賴抵押貸款來獲得收入和利潤增長。連續10次加息後，它們的信貸增長正在放緩。同時，澳洲整體經濟也在減速。

利率適應用性緩衝將受影響

澳洲央行3月最新加息25個基點，將基本利率提高至3.6%。Bligh說，借款人要在幾個月後才會受到全部影響。一些在疫情期間借貸的房主，其抵押貸款的利率適應用性緩衝將遭突破。

在澳洲，所有抵押貸款都適用3%的利率適應用性緩衝，以確保借款人能在緊縮週期內償還貸款。

Bligh說，一些借款人現已換工作或得到晉升，收入條件可能有所改善，他們將能在更高利率下繼續還款，但另一些人情況則相反。

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