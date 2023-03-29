8大理財契機 你為什麼開始投資？ 買樓是最大成因

每個人開始投資的原因都不同，回想當初，你因為什麼開始進入投資市場？早前台灣進行了一項相關調查，其中令大家進入投資市場最大的原因是資產變動。引述《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，整理網友熱議8大開始「投資理財」的契機。

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1.資產變動 --買樓買車

很多人為了應對日後房貸壓力，開始投資，盼望以錢滾錢，讓自己收入增加，離買樓夢想更近。

調查顯示有網友表示，想買房就更要好好投資：「買房子對大部分的人來說，等於是不可能的任務，所以更要好好投資」、「買房的優點是強迫自己儲蓄、學會理財跟投資，買對房子更有抗通膨效果」、「自己實現了去年的生日願望成為有殼一族，今後要更努力理財跟賺錢了」。

2. 生活階段變化--結婚生仔

結婚、生小孩、退休等人生重要轉折時，不少人會開始重新思考並調整自己的財務管理方式。

以結婚為例，除了會面臨籌辦婚禮時的花費，婚後的車貸、房貸、保險費等支出都是不小的開銷，若有生小孩的打算，同時還得考量到懷孕、生產、產檢、坐月、托嬰等費用，為了讓收入變多，投資理財成為許多人在人生階段轉變時的重要考量。

網友認為人生階段的改變，投資理財需更加謹慎：「投資都得靠年終獎金，否則退休後生活基金堪慮」、「我努力存的錢是用來要結婚」、「有小孩以後，我要保留存款庫存水位，工作也不能不爽拍桌子不幹了」、「男友每個月都會把八成的薪水轉給我，說是因為我們也快結婚了，想交給我理財」。

3.想增加被動收入

對於普通打工仔而言，每個月都是固定的收入，若想實現財務自由，被動收入變得很重要。被動收入是指不用通過勞力，就能自動產生的收入，一般包括股票債券投資、房租收入、銀行利息等。所以，不少人為此開始研究並進入投資市場。

許多網友認為投資理財是個不錯的方法：「想說收入穩定一點了來研究被動收入」、「想學會投資，增加被動收入，累積到第二桶金的時候再買房」、「想透過投資理財獲取被動收入」、「努力讓存股這筆被動收入成為生活的靠山」。

4.跟隨朋友一起投資

大家難免都有從眾心裡，當自己是投資新手時，往往比較懼怕進入市場後蒙受損失，但如果有朋友推薦後，不少人會開始動搖，甚至會因為好友的經驗分享而加強信心，進而投入市場。

網友分享：「以前同事有研究，剛好自己也有興趣」、「被學長推坑」、「大學時有在投資的同學，建議菜雞可以去開戶學習投資」、「看身邊朋友都在股市賺到錢，一口氣把5年、6年的存款all in在股票上」、「和朋友們聊天，得到存股有關的啟發」

5.想用投資所得滿足物慾

當大家工作一段時間後，有了每個月固定收入，滿足生活所需之外，往往會萌生強大的物質慾望，例如，買包、買樓、買車、買鞋等。因此，很多人會將閒錢挪用作投資，希望將投資所得滿足這些物慾。

網友說：「剛開始工作時，我會覺得要多累積一點資本，有錢就盡量存起來去投資」、「有工作、有收入、有能自由運用的錢，那是真的好」、「今年畢業將要開始工作，對投資理財還沒有什麼概念，想用20萬元當作開頭」。

6.看書或Youtube影片開始投資

正所謂知識就是力量，很多人為避免自己損失太多，在開始投資之前會自己學習相關投資知識。坊間也應需求出現一系列財務金融、投資理財等書籍和分享知識和經驗的Youtube影片，這些也成為大眾入投資圈的導火線。

7.開始擁有自己的證券戶

一般大家買股票都通過券商，開設證券戶口，才能開始交易。有不少人在銀行辦理業務時，在職員的推薦下，順便辦理證券戶口，自此之後，便開始研究股票市場。

網友言論：「建議先閱讀幾本存股的書，等到觀念方法都清楚，再來談買進」、「看了很多YouTube新手股票教學，甚至買了書」、「投資新手唯一推投資理財教科書」、「要學會投資，首先要先學會如何不要被騙， 剩下的自己上YT打關鍵字都有不同的影片可做功課」。

8.聽長輩建議

許多長輩都是從年輕開始學投資理財，累積的經驗自然比年輕人多，有時候在一些家族聚會上，樂於分享自己想法，不少晚輩們會聽取建議，再加上自身的學習與判斷，開始進入投資市場。

網友表示：「聽長輩建議的股票被割韭菜」、「常常都聽長輩說，要有儲蓄的好習慣，才不會在緊急時候傷腦筋，所以我一直有理財的習慣」。

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