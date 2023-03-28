勞力士8大款式新登場 Daytona 60周年新冰藍款 最平新款5萬有找

勞力士最近一口氣推出多款新作，不少款都有重大更新。為紀念Daytona腕錶問世 60 週年，勞力士通過對錶殼、表面以及機芯再進行精緻升級，光環落在今年的榛果啡圈冰藍面鉑金Daytona！即點看下圖8大重點新款款式及價錢，有部份款式沒有公開售價︰

1.榛果啡圈冰藍面鉑金Daytona

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不同顏色選擇

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Daytona今年60周年，配冷藍錶面鉑金款40mm，配上Chestnut Brown榛果啡色錶圈，更採用Rolex新研發的4131機芯，及機迷最愛的透明底蓋，可以時刻看酊機芯精緻造工及運作，充滿細節感。

2.Yacht-Master首推RLX鈦金屬

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經典航海腕錶Yacht-Master 42，除了配以高科技磨砂結合精妙的磨光處理，首次用上了強韌超輕合金的RLX鈦金屬，而且搭用相同材質的蠔式錶。

3.Perpetual 1908

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Perpetual 1908延續勞力士典雅設計，纖薄錶殼，仔細會看到精細三角坑紋，外圈就加入圓拱形設計與，同樣透明錶殼底蓋。機芯使用新款7140型，夾板更有勞力士日內瓦波紋，手工精細。

4.Oyster Perpetual 41

Oyster Perpetual 新增全新錶面，有31、36及41三個大小可供選擇。Oyster Perpetual 41由大小不一的彩色氣泡圖案組成，配上糖果粉紅色、綠松石藍色、黃色、珊瑚紅色及綠色 圖案 錶盤和 蠔式 錶鍊 ，這款41只售港幣5萬，是入門款之選。其他大小更是5萬元有找︰

47,600港元（36mm）

44,300港元（31mm）

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5.白金黃金款Sky-Dweller

Sky-Dweller新款，機芯亦是最新改良版的9002型，外型就以18K白色黃金款搭，配合Oysterflex錶帶，2款錶面新色，一款是白色黃金鋼款搭配薄荷綠色錶面，另一款是18K永恒玫瑰金款則配以全新藍綠色錶面，可供選擇。

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6.寶石綠錶面Day-Date 36

除了Oyster Perpetual大玩彩色錶面，Day-Date也來加入彩色行列，以彩色拼圖作為錶面，時標則以不同色調的寶石鑲飾而成，在12點方向更可加入英文字母、3點可以加客製專屬符號。新款Oyster Perpetual Day-Date 36的錶面以裝飾寶石鍛造，絢麗色調令人不禁聯想起地中海沿岸的旖旎風情。第一款為18K永恒玫瑰金，錶面採用綠色砂金石。第二款為18K黃金，錶面為紅玉髓。第三款則是18K白色黃金，搭配綠松石錶面。價錢未有公開。

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7.GMT-Master II

近年力推的GMT-Master II今年亦有兩款新作，一款以18K黃金鑄造，另一款為黃金鋼款。兩款腕錶的外圈均配備灰黑雙色Cerachrom陶質字圈。新錶款搭配專屬紀念型錶帶，錶面上的「GMT-Master II」（格林威治型II）錶名塗飾黃色粉末。

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8.Oyster Perpetual Day-Date 36拼圖圖案腕錶

分別以18K黃金、18K白色黃金或18K永恒玫瑰金鑄造。12點鐘位置的視窗顯示鼓舞人心的英文主題詞彙，3點鐘位置的視窗則顯示專屬表情符號。錶面以內填琺瑯工藝打造，圖案靈感源自拼圖，10顆方形藍寶石鐘點標記輝映六種不同色調。

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