「一桿入洞」慶祝費有得賠 不止高球險可保 一般旅遊保亦可Claim到！

高爾夫球保險除意外事故保障外，打出「一桿入洞」佳績也可索償，但一些普通旅遊保險其實也包含「一桿入洞」的特別項目。本文將盤點「一桿入洞」險起源，及本地高球險、旅遊保險中「一桿入洞」項目索償額和條款。

歷史由來

世界各地的高爾夫球界都有一項不成文的傳統，若球手打出一桿入洞，就要請球會內所有其他球手飲酒。雖然業餘球手一桿進洞的機率只有約1:12000、職業球手為1:3000，但一旦發生就花銷不菲。在日本，打出一桿進洞的高爾夫球手甚至要舉辦一場規模堪比小型婚禮的派對，為所有來賓提供美食、飲品、娛樂，甚至紀念品。

於是一桿進洞保險應運而生：球手只需支付相對較少的保費，就可向保險公司索償高額祝捷費用。據美國商業媒體The Hustle報道，一桿進洞保險公司早在1933年就開始湧現。到1990年代，一桿進洞保險業總市值達2.2億美元。約有30%的日本高爾夫球手每年花費50-70美元購買保險，來確保自己免受高達3500美元的祝捷開支。

香港市面亦有許多一桿入洞保障產品，主要分爲兩類：一種是專門高爾夫球保險計劃中的常規保障項目；另一種是普通旅遊險中的特別項目，只有少數旅遊險包含此項保障。

專門高球險

本港各大保險公司均專設高球保險計劃，個人計劃的全年保費由300元至900元不等，一些產品亦提供配偶或家庭計劃優惠。每次一桿入洞最高保障金額最低為3000元，最高為10,000元。其中友邦、藍十字、中銀集團保險設每年總索償限額；美亞保障金額依次遞增，但每年僅承保三次。

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提供家庭計劃的高球險可承保未成年子女，而僅有個人計劃的產品則大多限定受保人年齡。安盛和中銀保險集團保險被保人須為18-65嵗，昆士蘭聯保為18-70歲，寶豐為16-70歲，招商永隆保險為12-65歲。

一些計劃對高爾夫球場位置和桿數以及祝捷時間有要求。友邦不保北韓、越南、寮國及柬埔寨，中銀集團保險限香港、澳門及中國内地，招商永隆保險只保港澳和受保人每次短暫旅遊的全球其他地區。友邦、利寶認可的高爾夫球場總標準桿須在65桿以上，招商永隆保險則為有18洞或總標準桿68桿或以上，中銀集團保險更規定有18洞或70桿以上。友邦和藍十字分別規定宴客慶祝必須於一桿入洞後7日和30日內舉行。

旅遊保特別項目

下文5間保險公司的旅遊保險中提供「一桿入洞」特別保障，支付受保人在認可的高爾夫球場內打出 「一桿入洞」 佳績之慶祝消費。除三井住友保險單次旅程保障期由2日起計外，其他均為1日起。個人保費最平為1日95元，最貴為1日230元。一桿入洞最高保障金額在1,000元至5,000元之間，總體低於高球險。

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以上產品僅承保高爾夫球場内舉辦慶祝的開支，藍十字、三井住友保險指明受保人須滿18嵗。

高球險和旅遊險索償「一桿入洞」，一般均需受保人提供球場簽發的佳績證明，不承保職業高爾夫球員，且只供香港居民申請，投保人在購買保險時要仔細比較條款、謹慎選擇。

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