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Wingman 五周年 身份證有指定數字享低至5折 錢大媽新店免費送菜

精明消費 07:30 2023/03/29

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Wingman：身份證有指定數字 可享低至5折

Wingman五週年，即日起至5月31日，推出身分證數字優惠，身份證上面有個「5」字，就即刻享有 5 周年限時優惠，數字愈多，優惠愈高。

5周年限時優惠折扣：
1 個 5 字 享九折
2 個 5 字 享八折
3 個 5 字 享七折
4 個 5 字 享六折
5 個 5 字 享五折

    點擊圖片放大

2. 錢大媽：樂軒臺新店開業 免費送菜

錢大媽樂軒臺新店將於3月31日隆重開張，將與開張前三日免費送蔬菜。

派送日期：即日起至3月30日
時間：早上9:00 及 下午4:30 
新店地址：香港島柴灣道350號樂軒臺地下109至111號舖

    點擊圖片放大

3. 奇華餅家：新都城店 全新面貌 限時8折

奇華餅家將軍澳新都城店全新面貌登場，即日起至4月1日，店內消費一律8折，8折期間購買現貨折實滿188元即送新鮮焗製冬蓉老婆餅 4 個裝一盒，還有多款新鮮麵包同酥餅供選擇。

地址：將軍澳新都城中心二期一樓1029號舖

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【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？4大內銀股業績前瞻

開市追揸沽
【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？ 4大內銀股業績前瞻

撰文：hket小編

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