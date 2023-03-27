45%父母資助成年子女生活 平均每月資助過萬 當中逾一成兒女超過35歲

據說現在養大一個小朋友要600萬，養小孩子固然是困難，但含辛茹苦把孩子養育成人，甚至供到上大學之後，還有不少父母供養持續幫助他們應付生活開支。尤其是如今高昂的住房成本、和停滯不前的工資，推遲了許多年輕人的經濟獨立。據儲蓄網站 Savings.com 的一項最新調查，顯示美國有將近一半的父母報告說他們在經濟上支持成年子女，而且許多人是以犧牲自己的退休儲蓄為代價。即看被父母資助的成年子女年齡比例︰

20至24歲子女佔最多

▼ 點擊圖片放大

Savings.com 對 1,000 名育有至少有一個成年子女的美國人進行調查，調查顯示大約 45% 的父母為他們的成年子女提供經濟幫助。 這些成年子女中幾乎有三分之一是千禧一代，年齡大約在 27 到 40 歲之間。 這與早前同一機構的調查一致，發現近 25% 的千禧一代依靠父母支付房租，其中超過三分之一的人至少有一份賬單由父母支付。

每月平均提供超過 1,400 美元

父母每月為成年子女提供的平均金額超過 1,400 美元(約港幣11000元)，主要用於雜貨、手機支付和住房費用。在獲得經濟幫助的成年子女中，超過一半 (57%) 仍與父母同住，這些成年人平均每月為家庭貢獻 186 美元(約港幣1500元)。而距離退休還有 10 年或更短時間的父母，正投入更多資金來撫養成年子女，每月約 2,100 美元(約港幣16500元)，遠遠超過他們每月為退休做出的貢獻，約為 643 美元。

為撫養子女 寧延遲退休

44% 的受訪者表示，願意從退休基金中提取資金來撫養子女，而 33% 的人表示他們願意延遲退休。此外，父母還承擔著子女的學生貸款債務：估計每年有 600,000 名父母承擔這些貸款，平均債務為 30,000 美元。 據 Savings.com 稱，如果他們不支付學生貸款，他們每年將多出 3,000 美元來資助他們的退休生活。

即使聯儲局的數據顯示，千禧一代的財富在疫情期間幾乎翻近一番，但仍趕不上嬰兒潮一代，擁有美國一半以上的財富。房產是中產階級財富的主要驅動力，主要原因可能是千禧一代「上車」要困難得多，只有 42% 的千禧一代在 30 歲之前擁有房屋，而在同一年齡能夠買房的嬰兒潮一代中這一比例為 51%。



雖然許多年輕人似乎將父母作為經濟支柱，但他們的經濟環境使他們別無選擇。 2022 年，住在家裡的 25 至 34 歲人口的數量將達近 16%，比 1960 年高出 7%。每一代的貧富差距擴大、高昂的住房成本、以及疫情和 2008 年經濟衰退等全球危機等因素，會讓年輕人在經濟上倒退，作為父母並只能盡力幫助。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App