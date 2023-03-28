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香港金融科技業「搶人才」難　公司如何突圍而出？

博客 13:30 2023/03/28

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近年來，隨著市場對網上服務和數碼科技等的需求急速增長，香港金融科技行業在招聘人才時面臨許多挑戰。Google於2022年8月發表的一份報告1顯示，金融科技公司普遍面臨人才荒，尤其是從事產品創新和銷售與市場推廣的人員。此外，公司亦需面對就業市場缺乏合適技能及經驗的人士，或相關行業的人才的問題。德勤在早前發表的《2023年保險行業展望》報告2中也提及，保險公司在2023年填補人才缺口和保留現有員工將面對挑戰，需要透過轉變公司思維和文化以提高其吸引力。

行業面臨人才　留才不易

筆者任職的保險公司同樣面對上述問題，我們積極以科技發展嶄新保險方案，並利用大數據分析客戶的消費行為和習慣，從而設計出更個人化的產品與服務，因此我們專注於科技、數碼應用和數據分析專才的招聘。另外，我們透過網上渠道推廣產品，需要精準針對目標客戶並進行互動，所以我們亦注重數碼營銷的人才，設計更具針對性的宣傳信息，與目標受眾溝通。唯我們在招聘過程中，物色擁有相關技能並與我們願景相近的人才往往感到困難。

事實上，金融科技行業普遍講求跨界別技能，找到合適專才殊不容易。另一方面，公司在挽留人才亦面對嚴峻挑戰，除了適時調整薪酬以及福利之外，更需處理不同世代的員工追求的工作態度，新一代員工對自主權和興趣同樣重視，並認為工作與生活平衡十分重要。

應創建具吸引力的公司文化和工作環境

為了應對招聘和保留人才的挑戰，金融科技公司可考慮引入不同措施，包括創建積極的公司文化，重視員工參與、創新和學習，從而吸引更多的高質素的人才。公司亦可建立和加強與教育機構合作，提升人才培養和教育質量，讓畢業生的能力滿足行業需求。此外，公司更需考慮提供具競爭力的薪酬以及福利留住現有員工。

筆者任職的保險公司亦推行多項措施，務求令團隊上下一心，為客戶提供簡單靈活、物有所值的保險方案，同時亦為團隊在工作上獲得滿足感。這些措施包括在工作中推動創新文化，以創新驅動公司發展，加上團體緊密合作，持續地為客戶締造價值。另外，我們致力塑造自由度與工作效率高並存的工作環境，例如提供彈性上班安排，以及在家工作混合工作模式，讓員工因應平衡工作和個人或家庭需要，自行安排時間和工作地點。我們亦舉辦多項員工聯誼活動，為來自不同部門的同事製造互動機會，加強團隊凝聚力。

政府携手育新力軍　

除了公司出盡渾身解數招攬及保留人才外，政府的配合亦是不可或缺。政府近年積極培育新力軍，大力推動多項措施以支持發展本地金融科技行業。我們樂見政府在今年財政預算案中提出「專上學生金融科技實習計劃」3，並延長「提升保險業和資產財富管理業人才培訓先導計劃」三年3，培養出更多本地金融科技人才。

總括而言，香港金融科技行業需要採取多方面措施，以吸引和留住高質素的人才，從而推動行業的發展和創新。作為保險業的先驅，我們期望能與政府攜手推動本港金融科技發展，吸納更多賢能加入行列。

來源：

1. Google Smarter Digital City Advancing Hong Kong’s FinTech Ecosystem (https://www.quinlanandassociates.com/wp-content/uploads/2023/01/Quinlan-Associates-Smarter-Digital-City.pdf)

2. 德勤《2023年保險行業展望》(https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/financial-services/deloite-cn-fsi-2023-insurance-outlook-zh-221021.pdf)

3. 2023至24財政年度政府財政預算案 (https://www.budget.gov.hk/2023/chi/budget24.html)

【關於作者】孔德秋現為Blue 行政總裁兼執行董事，他在業務發展、創新策略、科技及企業營運，以及風險管理方面擁有逾30年的豐富經驗，涉足領域遍及亞洲、歐洲及美國等地區，行業涵蓋保險、資產管理及銀行業，並於多間知名金融機構出任環球及地區高級行政要職。

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撰文 : 孔德秋 Blue 行政總裁兼執行董事

欄名 : 保險要識「簡」

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