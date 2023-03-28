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再有虛銀入局投資理財市場 10元可認購基金

基金新聞 11:39 2023/03/28

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香港虛擬銀行近期紛紛開設投資理財服務，以在線交易無須致電或親臨傳統銀行、入場門檻低為賣點，來吸引年輕客戶。騰訊 （00700） 戰略投資的虛擬銀行Fusion Bank（富融銀行），最新亦宣佈推出投資理財服務，意欲在本地虛擬銀行基金市場分一杯羹。客戶可透過Fusion Bank App買賣基金產品，認購門檻低至10港元，推廣期内享0%認購費限時優惠。 

基金最低認購門檻10港元 

Fusion Bank投資理財服務提供多項基金產品選擇，最低認購門檻由10港元或1美元起。現有客戶在無需提交額外資料的情況下，一般最快可於5分鐘內開設投資理財服務。此外，Fusion Bank App也提供最新金融市場資訊和投資分析報告，設「全球配置」、「ESG可持續發展」、「中國機遇」等多個熱門投資主題。

App開戶理財 0%認購費限時優惠

藉電子化「認識你的客戶」 (eKYC)身份認證技術，客戶可使用Fusion Bank App在線開戶、交易基金，支援全日24小時瀏覽市場資訊以及投資分析報告，客戶可通過電話和線上智能客服查詢、處理問題。數據安全方面，Fusion Bank則採用分散式數據儲存、加密數據傳輸技術。

由即日起至2023年6月30日（推廣期包括首尾兩日），所有投資理財服務客戶認購基金均享無上限0%認購費的優惠。活動適用於成功開通Fusion Bank提供的理財服務的客戶，客戶領取優惠時，其Fusion Bank帳戶需處於正常狀態。

多間虛擬銀行爭推投資服務

除新入局的Fusion Bank外，本港多間虛擬銀行如ZA Bank、WeLab Bank也已推出App在線投資服務，並有不同優惠。

ZA Bank同樣主打開通投資戶口後即可認購基金，由開戶到認購最快5分鐘完成。有科技、消費、天然資源、健康和ESG等多款基金主題供客戶選擇，其中貨幣型基金0認購費，非貨幣型基金亦只需0.5%認購費。

WeLab Bank則推出GoWealth智動投資服務，客戶可自訂投資計劃，獲得個人化投資建議和市場預測信息，以無鎖定期限制，無提早贖回費​、無年化行政費為亮點，認購費為1.5%、最低100港元起。

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