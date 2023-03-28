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動盪時期如何做好投資規劃？ 4大注意事項 未來流動性也要考慮

個人增值 08:30 2023/03/28

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今年市場仍然面臨很多挑戰，股市脆弱性浮現，許多投資者都不希望陷入經濟衰退風險，大家都無法預測未來市場的變化，投資者應該做好什麽準備？有什麽因素需要考慮？

1. 應考慮未來流動性
投資組合分配應該考慮到未來的流動性，尤其是未來三年到五年内需要流動性的情況下。就像早前矽谷銀行（SVB）的銀行擠兌，源於流動性不足，因為他們的債券組合無法滿足儲戶的提款要求。事實上，每個人的投資組合也像銀行的資產負債表一樣，假設自己是存款人，應該有一個可行的投資策略來規劃自己的退休計劃。

2.風險承受能力有變化嗎？
銀行會定期評估他們的風險傾向，如果風險承受能力較低而風險較大，可能會降低他們冒險的意願，未來幾個月貸款的增長也會受到影響。投資者也應該重新考慮在不那麽嚴峻的環境中，表現出色的高β值資產（β值越大代表波動性越大），根據自己的風險承受能力，選擇那些在高利率環境下最有可能獲得成功的投資產品。

3.有足夠的儲蓄嗎？
在市場動蕩時期，投資組合中的資產可能會以低於市場的價格出售，而充足的儲備可以為自己爭取更多時間，以及之前表現不佳的股票也有翻身的機會。

4.有給自己準備一個替代方案嗎？
在市場動蕩時期，應該為自己準備更多替代方案。正如利率環境發生了變化，給銀行系統帶來了很大的衝擊，當儲戶可以通過其他途徑獲得5%利息時，自然不會只留在只有1%利息的銀行中。即將退休的人士要適時調整自己的投資組合，做好未來風險準備，最好確保自己的投資組合可以滿足利率更高、企業利潤正在減速且波動性不會消失這一情況。

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