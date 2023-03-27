【ETF學堂】如何投資ETF？ 該怎樣選擇？有什麽優點和缺點？

指數型基金是一種追蹤市場指數的投資，一般投資於它們追蹤的指數中包含的所有成分，通常由股票或債券組成。ETF也稱為「交易所買賣基金」，也是指數型基金的一種，ETF也被視為較簡單的投資工具，投資者無需大費周章鑽研個別企業或資產表現，即可簡單地開始投資。

如何投資指數型基金？

1.選擇指數

指數型基金可以追蹤數百種指數，其中最受歡迎的是標普500指數，當中包括美國股市中的500家頂級公司。除此之外，還有道瓊斯工業指數、納斯達克綜合指數和MSCI新型市場指數等。香港而言，只要有恒生指數、恒生科技指數、恒生中國企業及納斯達克-100指數等。除了這些廣泛的指數之外，還可以找到與特定行業相關的行業指數、針對單個國家/地區股票的國家/地區指數、強調快速增長公司或價值定價股票的風格指數等。



2.為已選擇的指數選擇合適的基金

一旦選擇了一個指數，通常至少可以找到一個追蹤它的指數基金，對於S&P 500這樣的指數，可能有十幾個或更多的選擇都可以追蹤同一個指數。



3.購買指數基金份額

首先需要開設一個證券賬戶，供自己買賣感興趣的指數基金，或者通常可以直接在提供該基金的共同基金公司開設一個賬戶。選擇哪種方式來購買基金，必然會考慮其成本和功能。一些券商為客戶購買指數基金會額外收取費用，因此直接通過指數基金公司開立基金賬戶更便宜。



為何要投資指數型基金？

1.減少管理時間

相比自己投資股票而言，可以節省更多自己研究投資產品的時間，可以依靠基金的投資組合經理來投資已經包含要投資的股票指數。



2.降低投資風險

大多數指數包含十隻甚至數百隻股票和其他投資，如果指數中一兩間企業發生不好的事情，多元化可以讓投資者風險得以分散，可能遭受更少損失。



3.投資不同領域

可以令投資領域更廣闊，可以買股票指數基金或債券指數基金，涵蓋大部分投資者投資的熱門板塊，可以了解金融市場中更多板塊。



4.更便宜

指數型基金通常比主動管理基金哥成本更低，指數基金經理會購買指數中的股票或者其他投資，節省自己每次交易產生的費用。



5.自動化投資

更容易管理自己的投資計劃，購買了指數型基金，相當於自動投資，可以忽略市場中短期的升跌，享受長期投資帶來的利潤。

為何不投資指數型基金？

1.不會打敗市場，因為它是跟隨指數變化

指數型基金的設計是跟隨市場變化的，將永遠不會打敗市場，如果想證明自己有更卓越的投資能力，指數型基金將不是最好的選擇。



2.沒有任何損失保護

同樣由於指數型基金順境、逆境都會跟隨市場波動，當市場暴跌時，指數基金也會暴跌，沒有任何損失保護。



3.不能選擇自己喜歡的股票

根據投資者選擇的指數，可能會有一些自己不想持有的股票，同時會錯失一些自己想要的股票，相比自己投資股票而言，不能總是選擇自己喜歡的股票。



如何選擇港股ETF？

1.盈富基金 （2800）

盈富基金追蹤恒生指數，投資於「藍籌股」，即投資於多家香港大型上市公司，要想用較低入場費買到港股大藍籌，盈富基金較好的選擇。盈富基金旨在每年派息兩次，股息率是3.391%，截至3月27日，一手只需要9500元。

2.恒生中國企業 （2828）

恒生中國企業追蹤國企指數，不過與盈富基金一樣，都是可以讓投資者一次買入多隻大藍籌，唯一區別這是國企。

3.GX 恒生高息股率 （3110）

追蹤恒生高股息率指數，涵蓋50隻香港上市高息股或REITs，是高息之選，每半年酌情派息，截至3月27日，股息率高達7厘。

4.平安香港高息股 （3070）

追蹤中證香港紅利指數，每半年派息一次，同樣是高息之選，股息率達4厘。

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