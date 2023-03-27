80、90後最常「飛」 5大旅行特徵你中幾多個? 家長帶BB旅行成熱潮 (附各年齡平均旅遊開支)

香港人最愛旅行，不少人一年隨時去幾次日本。作為80後、90後，雖然資金不夠退休人士雄厚，時間亦不夠充裕，但「飛」的頻率卻各年齡層是最高。隨著越來越多的千禧一代（通常被定義為 1981 年至 1996 年之間出生的人）年近 40 歲，由青年的一代過渡到人生新階段的時期，他們反而最熱衷於旅行。據研究公司 Morning Consult 的美國研究顯示，千禧一代的出行率高於其他年齡層，更遠遠超過富裕得多的嬰兒潮一代。即看圖示重點發現︰

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相比起開支便宜的背包旅行，千禧一代正在尋求注重心理健康和放鬆的旅行。 報告顯示，與年老一輩相比，千禧一代和 Z 世代更關注個人健康的旅行（61% 對 48%）、入住具備水療和健康服務的酒店（60% 對 43%）。年輕人也更有可能受到電影和電視節目、以及 Instagram 和 TikTok 等社交媒體平台的啟發而去旅行。

Morning Consult 的旅遊和酒店業分析師 Lindsey Roeschke指出 ，千禧一代是最常去旅行的一代，18% 的千禧一代在過去一年中坐過 3 次或更多的國內航空，而 X 世代和嬰兒潮一代的同一比例分別為 10% 和 6%。此外，有別於以往，千禧一代的旅行習慣正在改變，他們把旅行視為一種權利，而不是一種特權，不再抱著到達想去的地方，是完整人生、達成願望清單的想法，反而把自身的旅行經歷視為個人身份特徵的一部分。

壓力下仍為旅行花錢 但不揮霍

據 GWI Travel 的一份報告，相比起增加儲蓄，千禧一代更加重視度假。當中認為假期對他們來說非常或極之重要的人數比例，遠遠領先於其他年齡層。他們願意在旅行上花錢，但不一定揮霍。據GWI Travel 數據顯示，千禧一代比其他年齡層的人更有可能花費更多支在出機票上，但只有五分之一的人表示在旅行時會選擇最頂級的選項。

另外，據保險公司 InsureMyTrip 的數據顯示，即使許多千禧一代背負著學生債務、並且生活成本不斷上漲的的壓力，他們仍然在旅行上花錢，不過在過去三年間他們平均每次旅行的花費，會比嬰兒潮一代少三分之一。可見年輕一代對旅行的熱愛。

千禧一代更願為體驗消費

Roeschke進一步指出千禧一代旅行的動機，往往非常受經驗的驅使，據 American Express Travel 的 2023 年全球旅遊趨勢報告，千禧一代和 Z 世代更有可能將錢花在體驗上而不是消費品上（46% 對 37%）。

另外，可持續發展的旅行對於 40 多歲及以下的人來說至關重要。82% 的 Z 世代和千禧一代旅行者表示，他們有興趣在 2023 年去一個對環境影響最小的旅程，而 X 世代和嬰兒潮一代的這一比例分別為 72% 和 64%。

旅遊住宿新熱潮 完善嬰兒、寵物配套

據英國市場研究公司 YouGov 的數據，2022 年千禧一代佔 Airbnb 客戶的近一半，超過X一代和嬰兒潮一代的人數總和。而Morning Consult的Roeschke 表示，許多千禧一代現在已為人父母並帶著孩子旅行。公司指2019 年以來，Airbnb 的房屋租金在有 6 歲及以下兒童的旅行者中增幅最大。Airbnb 出租的房屋不僅通常有額外的臥室，非常適合晚上 7 點前熟睡的小孩，而且有些還配有嬰兒床、高腳椅和玩具。

近年來，酒店努力將「家庭體驗」作為其所有品牌業務計劃的重要部分，包括主題兒童房和備有尿布、奶瓶消毒器、嬰兒浴缸等，就連新加坡香格里拉大酒店的家庭食品室都配有洗衣機和微波爐，以及嬰兒車、旅行床、高腳椅和幼兒遊戲。不少酒店更歡迎寵物入住，吸引大人與孩子們、或帶同竉物的家庭旅行，令旅客能照顧家人同時，保有合適的距離和休息空間，有更自在的旅遊體驗。

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