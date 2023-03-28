27億「巨災債券」在港掛牌　保障智利3年地震災害　這種證券是何方神聖？

相信有留意投資市場的讀者，對於「債券」這一產品並不陌生。在引發市場恐慌的AT1債券（又稱可可債、CoCo Bond）以外，近日出現一款名為「巨災債券（Catastrophe Bond，簡稱CAT Bond）」的產品，再度勾起市場注意。到底「巨災債券」是何方神聖？

世界銀行（WBG）旗下的國際復興開發銀行（IBRD），日前已為聯合巨災債券和掉期交易定價，為智利政府提供為期3年、總值6.3億美元（約49.14億港元）地震保險，從而減輕地震及由此引發的海嘯，對當地經濟造成的潛在破壞性影響。當中涉資3.5億美元（約27.3億港元）的巨災債券，將會於香港掛牌；屆時不但成為首隻於港交所 （00388） 上市的同類型產品，也是世界銀行針對單一國家最大的巨災風險轉移交易。

甚麼是「巨災債券」？

這是由保險和再保險公司發行的債務工具，主要是把保險的風險轉移到機構投資者身上，屬於保險相連證券（Insurance-linked Securities，ILS）之一，為投資者提供分散風險的機會。巨災債券的回報，將取決於與保險事件相關的風險（普遍為自然災害）；在發生特定事件（例如洪水或颱風），巨災債券的本金將面臨風險。

由於今次的巨災債券，是為智利政府提供地震保險，意味一旦當地發生地震及由此引發的海嘯，投資者的本金有機會「凍過水」。根據數據分析網站「artemis.bm」指出，今次發行的巨災債券，將按照地震深度、震級和位置等因素，而觸發不同比率的本金支付，分別有30%、70%及100%。

誰能夠投資「巨災債券」？

金管局及證監會於2021年曾向中介機構發通函，提示業界在分銷如巨災債券的保險相連證券及相關產品時，目標銷售對象應以機構投資者為主，例如保險公司、銀行及對沖基金等等；基於保險相連證券的複雜性及市場流動性，這類產品並不適合散戶投資者。

至於巨災債券的投資者，從對沖基金到退休金計劃也有。在收益率具吸引力外，由於巨災債券跟與其他資產類別的相關性較低，可以跟資本市場活動和更廣泛的市場環境獨立開來，所以受到機構投資者的青睞。

MPF基金會投資「巨災債券」嗎？

根據保監局指引，獲證監會認可的零售基金、強積金計劃及基金、強積金可投資的核准匯集投資基金、職業退休計劃，以及就任何該等計劃以經營者身份行事的人，均不可以投資保險相連證券，意味也不能夠投資巨災債券。

「巨災債券」在香港的發展？

2019年11月，中央政府公布支持內地保險公司在港澳市場發行巨災債券，放寬在港澳設立特殊目的保險公司（SPI）限制，認為香港資本市場成熟開放、司法制度完善，可為內地保險公司提供平台發行巨災債券，推動金融業持續發展。

2021年，香港針對SPI的新規開始生效，正式容許成立專門在香港發行保險相連證券的SPI，提供一個定制、簡化的授權和監管制度。

去年6月，鼎睿再保險曾通過其新成立的SPI Black Kite Re，發行總值1.5億美元（約11.7億港元）的巨災債券，成為目前香港發行規模最大、首次發行的144A巨災債券。

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