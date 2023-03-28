  • 19°C
香港時間 : 2023328日 (週二) 12:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

27億「巨災債券」在港掛牌　保障智利3年地震災害　這種證券是何方神聖？

外匯、商品、債券 11:10 2023/03/28

分享：

分享：

相信有留意投資市場的讀者，對於「債券」這一產品並不陌生。在引發市場恐慌的AT1債券（又稱可可債、CoCo Bond）以外，近日出現一款名為「巨災債券（Catastrophe Bond，簡稱CAT Bond）」的產品，再度勾起市場注意。到底「巨災債券」是何方神聖？

世界銀行（WBG）旗下的國際復興開發銀行（IBRD），日前已為聯合巨災債券和掉期交易定價，為智利政府提供為期3年、總值6.3億美元（約49.14億港元）地震保險，從而減輕地震及由此引發的海嘯，對當地經濟造成的潛在破壞性影響。當中涉資3.5億美元（約27.3億港元）的巨災債券，將會於香港掛牌；屆時不但成為首隻於港交所 （00388） 上市的同類型產品，也是世界銀行針對單一國家最大的巨災風險轉移交易。

甚麼是「巨災債券」？

這是由保險和再保險公司發行的債務工具，主要是把保險的風險轉移到機構投資者身上，屬於保險相連證券（Insurance-linked Securities，ILS）之一，為投資者提供分散風險的機會。巨災債券的回報，將取決於與保險事件相關的風險（普遍為自然災害）；在發生特定事件（例如洪水或颱風），巨災債券的本金將面臨風險。

由於今次的巨災債券，是為智利政府提供地震保險，意味一旦當地發生地震及由此引發的海嘯，投資者的本金有機會「凍過水」。根據數據分析網站「artemis.bm」指出，今次發行的巨災債券，將按照地震深度、震級和位置等因素，而觸發不同比率的本金支付，分別有30%、70%及100%。

誰能夠投資「巨災債券」？

金管局及證監會於2021年曾向中介機構發通函，提示業界在分銷如巨災債券的保險相連證券及相關產品時，目標銷售對象應以機構投資者為主，例如保險公司、銀行及對沖基金等等；基於保險相連證券的複雜性及市場流動性，這類產品並不適合散戶投資者

至於巨災債券的投資者，從對沖基金到退休金計劃也有。在收益率具吸引力外，由於巨災債券跟與其他資產類別的相關性較低，可以跟資本市場活動和更廣泛的市場環境獨立開來，所以受到機構投資者的青睞。

MPF基金會投資「巨災債券」嗎？

根據保監局指引，獲證監會認可的零售基金、強積金計劃及基金、強積金可投資的核准匯集投資基金、職業退休計劃，以及就任何該等計劃以經營者身份行事的人，均不可以投資保險相連證券，意味也不能夠投資巨災債券。

「巨災債券」在香港的發展？

2019年11月，中央政府公布支持內地保險公司在港澳市場發行巨災債券，放寬在港澳設立特殊目的保險公司（SPI）限制，認為香港資本市場成熟開放、司法制度完善，可為內地保險公司提供平台發行巨災債券，推動金融業持續發展。

2021年，香港針對SPI的新規開始生效，正式容許成立專門在香港發行保險相連證券的SPI，提供一個定制、簡化的授權和監管制度。

去年6月，鼎睿再保險曾通過其新成立的SPI Black Kite Re，發行總值1.5億美元（約11.7億港元）的巨災債券，成為目前香港發行規模最大、首次發行的144A巨災債券。

【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？4大內銀股業績前瞻

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

【高息股2023】中石化減派息25%　股息率8.7厘　高息股懶人包　最新派息/ 除淨日　一文睇晒
2023/03/27
【高息股2023】中石化減派息25%　股息率8.7厘　高息股懶人包　最新派息/ 除淨日　一文睇晒
【銀行爆煲】科技股撐市　 粉飾熊市陰霾　 分析：投資者應考慮這些產業！
2023/03/27
【銀行爆煲】科技股撐市　 粉飾熊市陰霾　 分析：投資者應考慮這些產業！
避開6大類股票　在投資路上穩健增值
2023/03/26
避開6大類股票　在投資路上穩健增值
對沖基金2億押注瑞銀 聲稱會加碼 看好收購瑞信
2023/03/23
對沖基金2億押注瑞銀 聲稱會加碼 看好收購瑞信
金價直逼2000美元後回落　投資黃金5大方法你識唔識？
2023/03/20
金價直逼2000美元後回落　投資黃金5大方法你識唔識？
香港交易及結算所有限公司 收息產品 基金 債券 退休金 保險公司 世界銀行 智利 強積金 海嘯

上一篇文章

再有虛銀入局投資理財市場 10元可認購基金

下一篇文章

【高息股2023】中石化減派息25%　股息率8.7厘　高息股懶人包　最新派息/ 除淨日　一文睇晒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有4隻是長期冠軍（2023年3月更新）
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱 29隻基金點揀好？ 有4隻是長期冠軍（2023年3月更新）
【高息ETF】港股10隻高息ETF！ 現價高達7厘 除咗盈富外仲有呢啲選擇
【高息ETF】港股10隻高息ETF！ 現價高達7厘 除咗盈富外仲有呢啲選擇
【高息股2023】中石化減派息25%　股息率8.7厘　高息股懶人包　最新派息/ 除淨日　一文睇晒
【高息股2023】中石化減派息25%　股息率8.7厘　高息股懶人包　最新派息/ 除淨日　一文睇晒
【扣稅2023】課稅年度將完結 扣稅年金大比併 帶你找4%回報兼慳稅$10,200
【扣稅2023】課稅年度將完結 扣稅年金大比併 帶你找4%回報兼慳稅$10,200
【ETF學堂】如何投資ETF？ 該怎樣選擇？有什麽優點和缺點？
【ETF學堂】如何投資ETF？ 該怎樣選擇？有什麽優點和缺點？
27億「巨災債券」在港掛牌　保障智利3年地震災害　這種證券是何方神聖？
27億「巨災債券」在港掛牌　保障智利3年地震災害　這種證券是何方神聖？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款