【銀行爆煲】科技股撐市　 粉飾熊市陰霾　 分析：投資者應考慮這些產業！

隨矽谷銀行（SVB）、Signature Bank及 「老字號」瑞信（Credit Suisse）相繼倒閉， 歐美銀行業界的連環 震盪 ，引發新一輪全球金融危機。惟在這個不穩定的市況下，大型科技股成為近期的「避險資產」。最近一個月，雖然KBW銀行指數重挫逾28%，以科技股為主的納指反升逾3%。

市場普遍預計，這場銀行業危機將會拖慢美國聯儲局的加息步伐，對利率敏感的科技股因而受惠。重磅科技股方面，Google 母公司Alphabet（美：GOOGL）近一個月累升逾17%，微軟（美：MSFT）升逾12%，蘋果公司（美：AAPL）也升逾8%。

摩根士丹利首席美國股票策略師Mike Wilson表示，近期資金湧入大型、高質量的科技股，儘管成功支撐指數走勢，但其實大市仍處於下跌勢頭。他指出， 銀行業的動盪，令到市場信貸緊縮的風險大增，投資者關注在這個情況下不斷惡化的經濟成長前景。

分析：熊市進入結束階段 過程痛苦且「惡性」

Michael Wilson又表示，銀行業面臨的壓力，或是標誌美股熊市進入結束的階段，但形容過程痛苦且「惡性」，當股票風險溢價飆升，導致股價急劇下跌的時候，個人的投資組合恐怕很難預防或對抗。

他也預期，隨美股業績期來近，分析師將大幅下調預期，而企業則準備大幅下調財報預測，建議投資者考慮防禦性高、低風險系數的產業，更不要認為大型科技股不受衰退陰霾影響。

【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？ 4大內銀股業績前瞻

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App