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鴻福堂低至2折 換購JIA廚具 酵醋手搖飲品買大杯送中杯

精明消費 07:30 2023/03/28

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.鴻福堂：低至2折 換購JIA廚具

即日起至2023年5月31日，會員於分店增值100元，即可獲贈1個電子印花，憑5個印花即可獲JIA廚具換購e券1張，憑券以會員價換購JIA廚具1件。

APP限定：於推廣期間，會員憑相關電子優惠券到分店單一增值滿500元，即可以用換購價717元一次換購JIA一套三件鍋具，另送可微波不銹鋼餐盒1900mL 連矽膠蓋 1 個 (價值350元)。

    點擊圖片放大
    +2

2. 醋頭家：酵醋手搖飲品買大杯送中杯

為慶祝慶祝將軍澳店開幕，台灣過江龍「醋頭家」酵醋手搖飲品專門店推出一系列優惠，包括全線分店買大杯送中杯及新店限定送元元酸菜魚、中杯酵醋系列飲品，讓大家品嚐酵醋的美味和養生功效。

全線分店：買大杯手搖酵醋系列飲品，即送中杯同款飲品1杯
日期：4月1日至4月30日

將軍澳分店：凡星期一至五晚餐時段 (晚上6時至9時) 於醋頭家將軍澳店購買手搖飲品滿98元，即送價值248元的元元酸菜魚一份，只限堂食。
日期：4月1日至4月15日

將軍澳分店：於將軍澳店追蹤醋頭家 Instagram 及 Facebook 專頁，即可換領中杯 (M Size) 酵醋系列飲品1杯
日期：4月21日至4月23日

    點擊圖片放大

3.美心西餅：電子現金券 買160元送320元

由即日起至4月23日，購買一套160元電子現金券，即額外送總值高達320元電子現金券及多張優惠券。

160元電子現金券套裝包括：

  • 20元現金券買8張送2張
  • 購買原價228元或以上蛋糕即減35元 x 2張
  • 訂購原價328元或以上蛋糕即減70元 x 2張
  • 購買甜品原價滿50元或以上即減10元 x 4張
  • 購買牛油蛋糕系列原價滿25元或以上即減5元 x 4張
  • 購買家庭麵包原價滿15元或以上即減2元 x 5張
    • 點擊圖片放大
    +4
    +3

撰文：hket小編

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