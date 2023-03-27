【2023按揭攻略】加息周期如何部署樓宇按揭？按揭比較要做足！

如果計劃在2023年購買物業，請務必準備好2023年的按揭部署！現在樓宇價格不斷攀升，那麼選擇樓宇按揭方案，便顯得尤為重要。

若果正在考慮在港置業，便需要注意樓宇按揭市場的情況。由於香港進入加息周期，碰上房地產市場成交低迷，樓宇按揭的成交量顯著下降。各大銀行為了維持按揭業務，推出了多種優惠按揭計劃，包括H按、P按及其他按揭優惠。如果您是新手買家，特別是應付銀行的壓力測試時，可能會感到無所適從，但仍然需要盡快和仔細比較各種按揭服務的不同選項。以下提供相關按揭服務的分析，概括地介紹各種按揭計劃的優缺點，期望能幫助你做出明智的選擇，實現你的置業夢想。

加息周期 - 「H按」及「P按」邊個着數？

「P按」和「H按」是樓宇按揭的兩種不同利率計算方式。其中，「H按」是指按照香港銀行同業拆息（HIBOR）計算，市場普遍利率為一個月HIBOR+1.3%，封頂利率為P-2.5%。而「P按」則是指最優惠的利率，一般定為P-2.5%。長期來看，使用「H按」支付的總利息成本較低。儘管如此，按揭申請人仍應評估自己的財務狀況和風險承擔能力，以選擇最適合自己的利率，根據香港銀行同業拆息基準利率作為貸款利率的選擇，有其優勢，但如果同業拆息上升，相對地便會直接影響按揭貸款所需要承擔的利率。

銀行利率優惠及回贈存在差異，仔細比較按揭可省下大筆的利息開支！

除了「H按」和「P按」的不同計算方法之外，本港銀行的樓宇按揭利率也存在大P和細P的差異。一般而言，細P的利率比大P低。此外，各家銀行會推出不同的回贈優惠和特惠按揭計劃，因此，業主在申請按揭前務必仔細比較各種不同的按揭方案，最直接的方法是比較整體按揭年利率的高低，來選擇最適合自己的按揭服務。

新手按揭攻略 申請按揭注意事項：

按揭是一項長期且涉及金額巨大的借貸產品，申請按揭前應注意以下事項：

在申請按揭前，建議先比較不同規模銀行的按揭優惠計劃，包括供款時間、優惠回贈以及罰息期的長短等。透過比較，可以選擇最合適自己的按揭計劃，並減少未來的財務風險。

在申請按揭期間，如果遇到突如其來的意外情況導致資金不足，請勿同時申請其他金融機構的其他貸款，例如私人貸款或業主貸款。這樣做會直接影響申請人的信貸評級，進而降低利息的議價能力，更壞的情況是可能引致按揭貸款被拒絕。此外，銀行也有權要求申請人先清還該筆借貸才能繼續按揭的申請，因此要謹慎考慮財務狀況。

香港經濟仍然放緩，未來一年的經濟發展仍然具有不確定性，因此在置業前，應評估自身的財務狀況，不要心急因為樓市下滑而追求置業。要注意風險，謹慎考慮財務狀況及未來發展趨勢，以制定合適的投資策略。

業主在按揭罰息期屆滿前後可以隨時檢視當時的利率。當美國加息周期結束後，香港按揭利率有機會緊隨其後而降低。這意味着業主的實際利率可能會降至低於封頂利率。在按揭罰息期屆滿後，業主可以向銀行申請轉換回H按，或轉按到其他銀行，以獲取較低的利息支出。

所以，選擇適合自己的按揭服務便顯得非常重要，物業一旦做了按揭便衍生出日後的利息負擔，所以應該仔細的計算清楚日後可以承擔的利息支出。透過比較不同銀行的按揭條件和優惠，周詳地計劃和選擇最合適自己的方案，一併考慮和計算供款時間的長短、優惠回贈及罰息期的長短等等。只要選擇恰當的按揭計劃，便能節省日後供樓的利息開支必要和引起不必要的煩惱。

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【特約專欄】

《關於作者》 黃漢強博士，第十七屆世界傑出華人，現任Tiptop鼎豐信貸有限公司行政總裁，30年來歷任多間知名銀行和金融機構管理層職位，學貫中西包括美國檀香山大學金融管理學博士、英國李斯特城工商管理碩士、香港公開大學法律文憑、北京清華大學中國商貿法律證書、證券及投資學會資深會員、香港理工大學企業發展院總裁協會院士，公職包括香港持牌放債人公會創會委員、香港亞洲青年協會名譽會長、亞太區2020年金融企業家。