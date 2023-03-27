課稅年度將完結 一文睇清「扣稅三寶」邊間好

課稅年度還有幾天就完結，仍然為扣稅產品心大心細？是時候作出決定了！以下一個懶人包睇清「扣稅三寶」，包括延期年金、MPF可扣稅自願供款、自願醫保，它們的扣稅詳情與產品比較︰

1. 延期年金

年金是一種長期保險產品，目的是幫助投保人把資金轉化為穩定現金收入。透過投保合資格的年金產品，每年的扣稅額上限為6萬元；以目前最高稅率17%計算，每年最多可以節省10,200元稅款。

一般而言，延期年金的投保年齡由18歲起，有需要投保的人士可向保險公司查詢及申請。而延期年金產品需符合保監局發出的指引，其有關保費才可以扣稅，當中包括：

保費總額 最少為18萬元 ，供款期 最少5年

，供款期 年金領取期 最短為10年

年金領取人須 年屆50歲或以上 才可領取年金

才可領取年金 須披露產品的 內部回報率 ，以供客戶評估和比較

，以供客戶評估和比較 清楚列明年金的保證金額和非保證金額

附加保障（例如危疾保障、住院現金等）的保費須與合資格延期年金的保費清楚分開

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2. MPF可扣稅自願性供款

在強積金制度下的可扣稅自願性供款，每個課稅年度的扣稅上限為6萬元；以現時最高稅率17%計算，每年最多可以節省10,200元稅款。如供款人於同一年度同時作出可扣稅自願性供款及購買合資格延期年金，扣稅額會先扣除可扣稅自願性供款部分，餘額則用作扣減合資格延期年金保費。

市面上大部分強積金計劃均提供可扣稅自願性供款帳戶，欲安排可扣稅自願性供款的人士，可自由選擇心儀的強積金計劃開立帳戶及供款，無須經僱主安排。

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3. 自願醫保

政府自2019年4月1日起，增設自願醫保扣稅優惠，只要納稅人為自己或親屬購買「自願醫保計劃」下的認可產品，每名受保人可有8000元扣稅上限。若以最高稅率17%計算，購買自願醫保的扣稅金額達1360元。

自願醫保計劃是醫務衞生局推行的一項政策措施，以規範保險公司的個人償款住院保險產品。保險公司和消費者的參與均屬自願性質。有興趣的讀者可以向保險公司查詢及申請。

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