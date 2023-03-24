好玩電動高卡車　MINI Electric Resolute Edition

MINI Cooper的Go-Kart駕駛感獨一無二，是其他品牌難以取代的個人魅力，電動版更加突顯其優勢，因此MINI Electric的續航力雖然為人詬病，但粉絲們卻很誠實，銷量不俗。今次試駕的2023年新版本MINI Electric Resolute Edition，賣點更多，吸引力更高。



英國傳奇品牌MINI向來粉絲眾多，唯一一款電動車MINI Electric，續航力雖跟市面上的電動車相形見絀，但卻仍然成為品牌最暢銷車款，新一年更表明會加價，加幅約17%。現時車廠發售2023年配額，這批MINI Electric Resolute Edition特別版，推出一換一早鳥優惠$392,800，更有不少升級配備。

▲ 2023版MINI Electric Resolute Edition現有早鳥優惠，$392,800兼送輪圈及真皮座椅，還有大量升級標配。

特別細節黃銅裝飾



2023年版本跟之前的分別不大，但標準配備全面升呢，加上極靚的配色及裝飾，難怪叫人一見傾心。今次試駕的Resolute Edition為白色，但其實另有Rebel Green X Pepper White配色，為John Cooper Works車型的專屬車身顏色，Two-tone撞色極為搶眼。



車身內外更有Resolute Bronze黃銅裝飾，車頭引擎蓋上兩條拉花條，充滿賽車運動感，搶眼非常，頭燈、鬼面罩、車側甚至車尾都有裝飾，加上啞色車章，低調有型。車門腳踏板以及Nappa真皮多功能軚盤上亦註明Resolute字樣，細節位極多。

▲ Resolulte Edition獨有的拉花及黃銅裝飾，低調型格。

▲ 車尾的米字旗LED燈及黃銅尾箱把手，非常討好。

▲ 冷氣飾板上有Resolute獨有的斜紋點綴。

送輪圈真皮座椅



早鳥升級優惠大送17吋TENTACLE墨黑輪圈，雖然棄用Electric那辨識度高的「+」號款式，但跑味更濃。另外車廂內的MINI YOURS碳黑真皮座椅，亦是優惠之一，厚實兼包覆感高，更新增了雙座椅暖凳功能，更加豪華。



MINI招牌式內櫳不變，8.8吋圓形觸控式熒幕連可自選的氣氛燈、橢圓形的數碼儀錶板、如機艙般的上下啪掣都為人熟悉，冷氣飾板加入特別的紋路設計，也甚為討好。而且標配有齊HUD顯示屏、Harman Kardon音響、雙天窗以及全套主動安全系統。



當然MINI都有一定缺點，如較狹窄的後座，出入都要將就才能鑽入，更沒有獨立冷氣出風口及充電位。車尾箱空間亦有限，只有211升，車頭亦沒有電動車常見的儲物空間，因此不能放置太多雜物在車上。

▲ MINI YOURS碳黑真皮座椅雖不是電動，卻有暖凳功能。

▲ 8.8吋圓形觸控式熒幕，可控制主動安全設備。

▲ 招牌啪掣可選駕駛模式、動能回收等功能。

▲ 後座配置一般，小朋友或纖瘦乘客較為適合。

好玩敏銳電動



MINI Electric配備32.6kWh鋰電池，續航距離只有203至234公里，跟現時其他電動車超過3、400公里差很遠，車主一定要有心理準備及預留時間充電。新版本刻意加入全新GREEN+模式，減低不必要的電力消耗，或者預設冷氣開關時間節省電力。共有3種充電模式，中速AC充電只需2.5小時就能充滿80%，使用DC快速充電系統更只需36分鐘。



試駕過後，卻有點理解為何大家仍心甘情願。MINI Electric馬力為184匹，扭力270Nm，數字卻未表達到駕駛感。比一般電動車更加輕巧，沒有那種沉甸甸的拖拉感，一速前行的駕駛體驗，加速力充沛生猛，更有Go-Kart高卡車樂趣。轉彎指向性高、敏捷靈活，幾乎有種打機般的刺激快感。重心較低，輕快得來又不會飄浮，給駕駛者十足信心。



新增的Brake energy recuperation按鈕位於中控台，不及撥片方便，用法是電動車常有的電力回收。共有兩級可切換，高效的拉扯感甚為強烈，要配合反應極快的電門不容易。建議一開始先選較低效的煞車腳踏系統，逐步適應一踏啟動，一放即停的電動車駕駛體驗。

▲ 32.6kWh鋰電馬達力量充沛，但就犧牲了續航里程。

規格表

售價：$392,800（一換一計劃）

車型：3門4座位揭背車

引擎：32.6kWh鋰電馬達，前輪驅動

馬力： 184PS

扭力： 270Nm

車身長X闊X高：3,850 X 1,928 X 1,432mm

車重：1,775kg

輪距：2,495mm

續航力：234km

0-100km/h加速：7.3秒

最高時速：150km/h

查詢：3193 6800（MINI HK）