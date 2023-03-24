吃貨恐龍「襲港」 3大商場必到打卡位 指定消費送主題行李牌/收納袋 扭蛋抽獎、高達$550美食券

不少人喜歡的卡通版恐龍、造型超可愛的「吃貨恐龍」來襲香港，到訪香港三大商場。更有超可愛的限時打卡位及購物優惠，值得與家人朋友一逛、影相紀念，體驗穿越到日本，上山下海、還驚動到美食界的傳奇故事，置富Malls由3月25日起至6月18日，邀請台灣人氣插畫社交平台及盲盒玩具品牌「狗狗的小跳步，繪蹦砰！」合作，聯乘「吃貨恐龍」日本童話系列，於首臨置富Malls旗下3大商場跟香港朋友在復活節之前見面，設三大必去打卡位，而且推出一系列消費優惠，即看下文詳情:

恐龍禮品換領 Cloud、ANSONBEAN現身啟動禮

投身海陸覓食大冒險，化身成為旅行達人，置富 Malls 準備多項禮品，包括限定版「吃貨恐龍一秒變身便攜袋連行李帶」、「吃貨恐龍『胖』遊行李喼保護套連行李牌」及「吃貨恐龍旅行收納袋套裝」，消費滿指定金額即可換領，領取方法如下圖所列:

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此外， 3月26日旅程啟動禮更有人跳唱歌手ANSONBEAN（陳毅燊），及2022年叱咤樂壇生力軍女歌手金獎得主Cloud（雲浩影）現身，主持紅磡置富啟航儀式及獻唱，令人期待。

3位日本「童話太郎」 到訪三大商場

3月25日起，置富Malls聯乘台灣人氣插畫社交平台及品牌「狗狗的小跳步，繪蹦砰！」設計場景，作者筆下的角色，大都是胖嘟嘟1：2的頭身比例糖果色調的吃貨恐龍們，披上和風傳統服飾及首次以站立造型呈現，亮眼卻不失治癒感。當中主要角色如吃貨恐龍、富士山雷龍、吃貨動物等，分別相約走入置富Malls的馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖及紅磡置富都會，演繹「桃太郎」、「浦島太郎」及「金太郎」的日本童話故事，3大夢幻場景陪一眾朋友們打卡。

馬鞍山廣場－桃太郎 航海美食探險記

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地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）

+WOO嘉湖－浦島太郎 深海龍宮吃貨派對

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地點：+WOO嘉湖2期地下大堂（輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車）

置富都會－金太郎 勇闖森林美食團

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地點：置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）



此外，不同階段於置富Malls消費即可參與「Love Shopping多重賞」獲取多重豐富優惠禮遇，包括：

1.購物獎上獎，消費即賞高達$550美食禮券

▲ 購物獎上獎，消費即賞高達$550美食禮券 ▼ 點擊圖片放大

推廣期內在同一商場消費滿指定金額即可獲最高HK$500美食禮券，而於星期六、日及公眾假期消費更可獲最高HK$50額外獎賞，兼同時賺取會員積分。

2.吃貨恐龍扭蛋機 獎品總值接近$100萬

凡於指定置富 Malls內消費滿HK$200，即可參加吃貨恐龍扭蛋機抽獎，一扭就有機會即時中獎。

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獎品總值接近HK $100萬，豐富獎品包括家庭電器如吸塵機、蒸氣焗爐、無線音箱、咖啡機、美容電器、各式美食現金券等等。

3.激筍發售7折美食現金券

逾45,000張總值超過100萬港元美食現金券，以7折於POPTICKET平台發售

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4.期間限定節日好禮

換取多款「吃貨恐龍」期間限定禮品。在這季節與親朋好友以超值價錢享用各種美饌，兼賺取多重獎賞。

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